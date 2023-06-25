أحمد مجاهد: المثقفون عادوا للتشرذم ولم يحافظوا على زخم 30 يونيو

قال الدكتور أحمد مجاهد، رئيس الهيئة العامة للكتاب الأسبق، إن المثقفين اتحدوا سويًا في ثورة 30 يونيو، على اختلاف مشاربهم، لأنه في لحظات حدية في تاريخ الوطن يفقد كل إنسان هويته الشخصية وأطماعه ومطامعه، وصراعاته الشخصية من أجل الوطن.



وأضاف أحمد مجاهد خلال تقديم شهادته مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "الشاهد" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "داخل اعتصام وزارة الثقافة كان هناك مثقفين لا يقبلون بعضهم، ومختلفين أيدلوجيًا، بعد 30 يونيو عادوا لخلافاتهم مرة أخرى، وعادوا للتشرذم والفردية.. لم نستطع أن نحافظ كثيرًا على زخم 30 يونيو".



وأشار أحمد مجاهد إلى أن طبيعة المثقف الميل للتغيير والاختلاف، ويحدث هذا بشكل سلمي، لا يكون المثقف منسحب ولا شتام بدون تقديم طرق بديلة.



وعن معنى المثقف، قال مجاهد: "هو الذي لا يوافق على أي شئ قبل أن يفكر ويقتنع به، لكن هذا لا يعني ألا يقتنع بكل شئ، المثقف ليس سياسي ولا إداري، وإنما شخص لديه طاقة يمكن الاستفادة منها، ولديه رؤية وفلسفات، يستخلص منها السياسي والإداري ما يفيد البلد، وإذا لم نستفد من المثقف، ونستمع لآرائه، بغض النظر عن قابليتها للتحول لخطوات إيجابية أم لا، يسبب ذلك مشكلة للمثقف، ويشعر أنه خصم، لذا لابد من الاستماع للمثقفين في مجالاتهم، وسنصل لنتائج".

برنامج الشاهد



ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.



ويذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو حتى 30 يونيو، فى الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.