بعد وفاة أول حالة في اليابان.. ما هو فيروس أوز الفتاك

فيروس أوز .. توفيت امرأة في السبعينيات من عمرها بسبب التهاب عضلة القلب، العام الماضي بعد تشخيص إصابتها بعدوى ناجمة عن فيروس أوز ، مما يجعل حالتها أول حالة وفاة في العالم بسبب العدوى التي يُحتمل أن ينقلها القراد.

وقالت السلطات اليابانية، إنه تم اكتشاف الفيروس في البلاد في عام 2018 ، وبينما قد تكون هناك حالات إصابة بشر وحيوانات برية ، لم يكن هناك تأكيد على ظهوره على أي شخص حتى الآن.

وقالت وزارة الصحة بالبابان إنه لم يتم العثور على فيروس أوز خارج اليابان حتى الآن.

ويختلف القراد - الذي يتميز بمقاييس صلبة ويبلغ قياسه من 3 إلى 4 ملليمترات - عن القراد الموجود غالبًا في الداخل وغالبًا ما يوجد في الغابات والشجيرات.

وقال تاداكي سوزوكي ، خبير الأمراض المعدية في المعهد الوطني للصحة العقلية ، بما أن هذه هي أول حالة قاتلة مؤكدة ، فمن الصعب الحكم على شدة الفيروس أو خطره في هذه المرحلة.

فيروس أوز.. أعراضه

وأضاف: "تُظهر هذه الحالة أن الفيروس يمكن أن يسبب أعراضًا خطيرة بما في ذلك الوفيات ، لكن الكشف السابق عن الأشخاص الذين لديهم الأجسام المضادة يظهر أيضًا أن بعض الأشخاص قد لا تظهر عليهم أعراض أو تظهر عليهم أعراض خفيفة فقط".

وانتشرت الاحتياطات بشكل كبير وكان أبرزها هو تجنب تعريض بشرتهم عندما يكونون في المناطق التي قد يتلامسون فيها مع القراد الصلب. وتنصح الأشخاص الذين يقتربون من الأدغال بارتداء قمصان وسراويل بأكمام طويلة لتجنب التعرض للعض منها ، خاصة من الربيع وحتى الخريف عندما تصبح الحشرات نشطة، قد تساعد طارد الحشرات أيضًا.

و إن أي شخص تعرض للعض من مثل هذه القراد يجب أن يزور الطبيب بدلاً من محاولة إزالتها بنفسه.