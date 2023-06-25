قبل ما تشتري.. 20 نصيحة هامة للتأكد من سلامة اللحوم والأضاحي

حدد قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي 20 علامه للتأكد من سلامة الأضاحي واللحوم قبل عيد الأضحى بأيام وذلك فى إطار الدور التوعوي والإرشادي لوزارة الزراعة كما يلى:-



أولاً: بالنسبة للأضاحي



1- أن يكون رأس الحيوان مرفوعاً لأعلى وليس متدلياً لأسفل.

2- أن تكون العينان لامعتان براقتان، ولا يوجد بهما أى إصفرار أو احمرار وأن تكون خالية من الدموع والإفرازات.

3- أن يكون تنفس الحيوان طبيعى لا يعانى من النهجان أو السعال.

4- أن تكون أنف الأضحية السليمةغير مصابة بالرشح أو الإفرازات.

5- أن يكون فم ولسان الأضحية خالى من الالتهابات والإفرازات.

6- أن يكون الصوف أو الشعر ناعم الملمس، نظيف متكامل وغير ناحل، وقوى عند محاولة نزعه باليد.

7- أن يكون الجلد خالى من الجروح والبقع أو التشققات، ولامع مع عدم وجود أى تقرحات أو تقيحات أو دمامل أو تورمات.

8- أن يكون الحيوان نشيط الحركة ذو شهية مرتفعة وغير كسول.

9- أن تكون القوائم ممتلئة وغير نحيلة، بل مستقيمة وقوية.

10- أن تكون كل من منطقة الرقبة والظهر ومقدمة الصدر ممتلئة باللحوم، فلا تكون العظام فى هذه المناطق بارزة تُحس باليد عند لمسها.

11- ألا يكون كرش الأضحية ممتلئا بشكل غير طبيعي عند الضغط عليه من جانبيه.

12- أن تكون خالية من مظاهر وعلامات الانتفاخ والإسهال .



ثانياً بالنسبة للحوم



13- لون اللحم الجيد ما بين الأحمر الفاتح والغامق



14- أن يكون نسيج اللحم صلب متماسك فلا يترك أثر عند الضغط عليه باليد



15- أن تكون اللحوم خالية من أى بقع زرقاء أو خضراء أو سوداء أو بؤر نزيفيه حمراء.



16- أن تكون اللحوم ذو رائحة طبيعية جيدة، ولا يكون بها رائحة تعفن أو تزنخ



17- ضرورة شراء اللحوم من محلات جزارة نظيفة ومعروفة.

18- التأكد من وجود أختام المجازر الحكومية على اللحوم.



19- أن تكون خاليه من أى مظاهر لأنسجه مخاطيه أو رخويه



20- أن تكون قطع اللحوم متجانسة فى الشكل واللون والملمس والقوام.