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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم الوادي الجديد: غرفة عمليات تتابع لجان امتحانات الثانوية العامة

وكيل التعليم
وكيل التعليم

أكد المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل التعليم بالوادي الجديد، اليوم الأحد، أن غرفة العمليات بديوان عام المديرية تباشر أعمالها منذ الصباح الباكر في متابعة امتحانات شهادة الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية.

 

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدي، نائب المحافظ، حيث استقبلت 11 لجنة موزعة على الإدارات التعليمية بالمحافظة نحو 1998 طالبًا وطالبة لأداء امتحان مادة الكيمياء للشعبة العلمية (علوم ورياضة)، فيما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية الامتحان بمادة الجغرافيا لمدة 3 ساعات بدأت في الساعة التاسعة صباحًا وتنتهي في الساعة 12 ظهرًا.

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واطمأن وكيل التعليم بالمحافظة على وصول أوراق الأسئلة لجميع اللجان وسط إجراءات أمنية مشددة، مشيرًا إلى التواصل مع غرفة العمليات بالوزارة وغرفة العمليات بالمحافظة، فضلًا عن التواصل المستمر مع غرف العمليات المشكلة بالإدارات التعليمية لمتابعة العمل لحظة بلحظة والتأكيد على توفير كل الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات بكل يسر وسهولة.

 

وبعث وكيل التعليم خالص أمنياته القلبية للطلاب بالنجاح والتوفيق وتحقيق أفضل النتائج المرجوة.

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