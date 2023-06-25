ماتا في حضن بعض.. حاولت إنقاذ زوجها من غدر شقيقه فأنهى حياتهما معا

تعالت صرخاتها وسط الشارع تنظر للدماء تتفجر من جسد رفيق عمرها وتشاهد طعنات الغدر موجهة له من شقيقه فألقت بجسدها عليه في محاولة يائسة لإنقاذه فنالها ما ناله واختلطت دمائها بدماء زوجها ليفارقا الحياة سويا.. ما يشبه المشهد السينمائي شهدته منطقة بولاق الدكرور عندما تشاجر شاب مع شقيقه وتطور الأمر إلى جريمة بشعة على مرأى ومسمع من المارة والجيران بإنهاء الشاب لحياة شقيقه وزوجة أخيه.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا من المستشفى بوصول جثتي زوجين مصابين بعدة طعنات في أنحاء متفرقة من الجسد، فور إخطار اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية وجه بسرعة الانتقال إلى مسرح الواقعة لبيان ملابسات البلاغ وسبب الجريمة.

أشارت التحريات بقيادة العقيد محمد الصغير مفتش مباحث غرب الجيزة إلى أن مشاجرة نشبت بين شقيقين وسط الشارع في منطقة ناهيا ببولاق الدكرور وتطور الأمر عندما أخرج الشقيق الأصغر سلاح ابيض وسدد به طعنات لشقيقه الأكبر وسط صرخات الجيران والمارة وهرعت زوجة الأخ الأكبر في محاولة لإنقاذه حيث ألقت بجسدها بين أحضانه لمنع شقيقه من الاستمرار في ضربه لكنه أكمل الضرب بجسد زوجة أخيه ليسقط الزوجان غارقان وسط دمائهما وفر المتهم هاربا.

نجحت قوة أمنية برئاسة المقدم وليد كمال وكيل فرقة غرب الجيزة في إلقاء القبض على المتهم بعد تتبع خط سيره وتحديد مكان هروبه، تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.