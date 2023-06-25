مصرع مواطن في مشاجرة داخل حي الكوثر بالشيخ زويد

لقي مواطن مصرعه، في مشاجرة وقعت بين الجيران بحي الكوثر بمدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، وتم نقل الجثة لمستشفى الشيخ زويد، تحت تصرف الأجهزة المعنية.

وتلقت الأجهزة الامنية بشمال سيناء، بلاغا يفيد بوقوع مشاجرة بين مواطنين بمنطقة حي الكوثر بمدينة الشيخ زويد، أثر خلافات سابقة بينهما وتطورت المشاجرة ، ليتلقى أحدهما ضربة شومه على الرأس،و تم نقله إلى مستشفى الشيخ زويد، ليلفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى.



العصا والشوم:



وأكد شهود العيان أن اثنين من الجيران وقعت بينهما مشاجرة مستخدمين العصا والشوم ليتلقى أحدهما وهو معلم بإحدى مدارس الشيخ زويد ، ضربة على الرأس..حيث لفظ أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى الشيخ زويد، وتم إيداع جثته داخل ثلاجة المستشفى تحت تصرف الأجهزة المعنية.

بينما سلم الجاني نفسه إلى قسم شرطة الشيخ زويد، ويجري اتخاذ اللازم فيما انتقلت قوة أمنية إلى مكان المشاجرة لسؤال شهود العيان والجيران المعرفة ملابسات الحادث.