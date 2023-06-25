قصة مايكل جاكسون.. تحدى الموت ليعيش 150 عاما.. تفاصيل مدهشة

يصادف اليوم ذكرى وفاة ملك البوب مايكل جاكسون، وكان قد اراد أن يتحدى الموت ويعيش لمدة 150 عامًا ولكن فشلت محاولاته.

قصة مايكل جاكسون ليعيش 150 عاما

عين مايكل جاكسون 12 طبيبا في المنزل ليقوموا بفحصه يوميا من الشعر الى اظافر القدم، وكان طعامه دائما يختبر في المختبر قبل كل وجبة.

وتم تعيين 15 شخص اخر للاعلان عن ممارسته اليومية، حتى سريره كان مصنوع بتكنولوجيا معينة لتنظيم مستوى الاكسجين اثناء النوم.

وتم توفير جهات مانحة للاعضاء ( من البشر ) لكي تتمكن من التبرع على الفور باعضاءها عند الحاجة اليها ، وتم رعاية هذه الجهات المانحة على اعلى مستوى، وذلك لانه كان يحلم بالعيش لمدة 150 سنة.

وقد فشلت كل هذه الترتيبات، وفي 25 يونيه 2009, و عند سن الـ 50, توقف قلبه عن العمل. و تم بذل كل الجهود من قبل هؤلاء الاطباء ال 12 لكنها لم تنجح.

حتى, انهم استعانوا بجهود اخرى لاطباء من لوس انجلوس و كاليفورنيا ايضا لم تستطع كل هذه الجهود ان تنقذه من الموت.

لمدة 25 سنة كان جاكسون لا يخطوا اى خطوة الى الامام بدون استشارة هولاء الاطباء لكى يحقق حلمه بالعيش 150 سنة.

و لكن رحل مايكل و كانت رحلة (جاكسون) الاخيرة شوهدت بث مباشر من قبل 2.5 مليون شخص وهو اطول عرض بث مباشر فى التاريخ لمايكل و لكن هذا البث كان لرحلة الاخيرة رحلة الموت رحلة الوداع.