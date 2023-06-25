عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

قصة مايكل جاكسون.. تحدى الموت ليعيش 150 عاما.. تفاصيل مدهشة

مايكل جاكسون
مايكل جاكسون

يصادف اليوم ذكرى وفاة ملك البوب مايكل جاكسون، وكان قد اراد أن يتحدى الموت ويعيش لمدة 150 عامًا ولكن فشلت محاولاته.

قصة مايكل جاكسون ليعيش 150 عاما

 عين مايكل جاكسون 12 طبيبا في المنزل ليقوموا بفحصه يوميا من الشعر الى اظافر القدم، وكان طعامه  دائما يختبر في المختبر قبل كل وجبة.

وتم تعيين 15 شخص اخر للاعلان عن ممارسته اليومية، حتى سريره كان مصنوع بتكنولوجيا معينة لتنظيم مستوى الاكسجين اثناء النوم.

وتم توفير جهات مانحة للاعضاء ( من البشر ) لكي تتمكن من التبرع على الفور باعضاءها عند الحاجة اليها ، وتم رعاية هذه الجهات المانحة على اعلى مستوى، وذلك لانه كان يحلم بالعيش لمدة 150 سنة.

وقد فشلت كل هذه الترتيبات، وفي 25 يونيه 2009, و عند سن الـ 50, توقف قلبه عن العمل. و تم بذل كل الجهود من قبل هؤلاء الاطباء ال 12 لكنها لم تنجح.

txt

قطاع الفنون التشكيلية يطلق مبادرة عبر عن نفسك.. اعرف التفاصيل

txt

رحلة البحث عن تاج المعرفة في عرض للأطفال بروض الفرج

حتى, انهم استعانوا بجهود اخرى لاطباء من لوس انجلوس و كاليفورنيا ايضا لم تستطع كل هذه الجهود ان تنقذه من الموت.

لمدة 25 سنة كان جاكسون لا يخطوا اى خطوة الى الامام بدون استشارة هولاء الاطباء لكى يحقق حلمه بالعيش 150 سنة.

و لكن رحل مايكل و كانت رحلة (جاكسون) الاخيرة شوهدت بث مباشر من قبل 2.5 مليون شخص وهو اطول عرض بث مباشر فى التاريخ لمايكل و لكن هذا البث كان لرحلة الاخيرة  رحلة الموت رحلة الوداع.

مايكل جاكسون ملك البوب مايكل جاكسون ملك البوب جاكسون مايكل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ابنه شابة وتوأم .. معلومات عن أبناء ريهام حجاج بعد إنجابها اليوم

بسبب الكيمياء.. بيان عاجل من التعليم بعد شكاوى طلاب الثانوية العامة

الكويت .. قرار عاجل من الحرس الوطني بشأن الإفراج عن العسكريين الموقوفين

شوف امتحان الكيمياء صعب ولاّ سهل.. آراء طلاب الثانوية العامة 2023

جوارديولا مازحا: سأستشير مدرب الزمالك بشأن قيادة منتخب مصر

خاص.. أشرف بن شرقي رفض التضحية بهذا المبلغ من أجل الزمالك.. تفاصيل

ضربة قاصمة من القاهرة للدولار.. مصدر مسؤول يكشف عن مفاجأة للأخضر

وزير التعليم يوجه بمراجعة لجنة الخبراء لامتحان كيمياء الثانوية العامة بعد شكاوى الطلاب

ترشيحاتنا

الداخلية: توزيع عبوات غذائية على محدودي الدخل بمناسبة عيد الأضحى |فيديو

السفير محمد حجازي: مصر كانت تستورد مواد تحنيط المومياوات من الهند

رئيس صربيا يكشف عن مفاجأة صادمة بشأن "تمرد" فاجنر في روسيا

هتبقى جدة.. صور جديدة تكشف حمل ابنة أصالة في الشهور الأولى

خبير شؤون دولية: زيارة رئيس وزراء الهند لمصر تعكس شراكة متكاملة

بعد قرار المحكمة ضد مبروك عطية..عقوبات مشددة للمتورطين فى جرائم ازدراء الأديان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيديو مروع ..صياد يرمي صنارته ليفأجا بتمساح يجري ورائه بأمريكا

ابنه شابة وتوأم .. معلومات عن أبناء ريهام حجاج بعد إنجابها اليوم

بعد استقبال توأمها .. أجرأ 10 صور لـ ريهام حجاج | شاهد

5400 كيلو متر.. شاب باكستاني يعبر دولا سيرا لأداء مناسك الحج

فيديو

لغز الغواصة تيتان..عمل إجرامي أم قضاء وقدر؟ والشركة المصنّعة تعلن عن وظيفة شاغرة..فيديوجراف

التسريب بـ100 جنيه.. شاومينج تنشر أسئلة الكيمياء وضبط طالب صور الامتحان

عريس يوجه تعهد لوالد عروسه في ليلة الزفاف يثير جدل على السوشيال ميديا..شاهد

رقصة والدة أصالة تثير الجدل في زفاف ابنها.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ