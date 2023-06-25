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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد يعتمد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة بلاط

محافظ الوادي
محافظ الوادي

اعتمد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، خرائط المخطط الإستراتيجي العام لمدينة بلاط بعد موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة على مشروع القرار، وذلك بزيادة قدرها 60% عن مساحة الحيز القديم؛ لاستيعاب المشروعات الخدمية والتنموية الحالية والمستقبلية، وذلك بحضور المهندسة منى محمد مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة.

وأوضح المحافظ أنه بهذا الاعتماد يكون قد تم الانتهاء من المخططات الاستراتيجية لكافة مدن المحافظة، لافتًا إلى أن المخطط يشمل مشروعات تطوير البنية الأساسية والخدمية والمشروعات الإستثمارية الحالية والمستقبلية والخدمات الإقليمية والرؤية المستقبلية العامة للمدينة. مقدمًا الشكر والتقدير لمنظومة التخطيط العمراني لما تم إنجازه في مجال اعتماد المخططات التفصيلية الإستراتيجية بالمحافظة.

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