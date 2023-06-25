مقتل 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين في إطلاق نار بـ أمريكا

أفادت شبكة “إيه بي سي” الأمريكية، نقلاً عن مكتب عمدة كانساس، بأن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب خمسة آخرون في إطلاق نار وقع في موقف للسيارات في مدينة كانساس سيتي بولاية ميسوري الأمريكية.

وقالت شبكة “إيه بي سي”: “وقع الحادث حوالي الساعة 04:30 بالتوقيت المحلي… وكان من بين ضحايا إطلاق النار امرأتان ورجل”.

وأكدت أنه تم نقل الضحايا إلى المستشفيات مصابين بجروح لا تشكل خطرا على حياتهم.

وأشارت إلي أنه “حتى الآن، لم يُعرف أي شيء عن الاعتقالات المحتملة في هذا الصدد”.

وأوضحت شبكة “إيه بي سي” الأمريكية، أن الشرطة الأمريكية تبحث عن الجاني.