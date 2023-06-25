مفاجأة .. الكشف عن تواصل أمريكا مع روسيا بشأن "تمرد فاجنر"

أفادت شبكة “سي بي إس” الأمريكية، نقلا عن مصادر أمريكية، بأن سفير واشنطن لدى موسكو تواصل مع زارة الخارجية الروسية بشأن التوترات الأخيرة مع مجموعة فاجنر.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن التمرد المسلح تحد مباشر لسلطة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ويثير أسئلة حقيقية بشأن القيادة الروسية.

وأكد بلينكن، أن "واشنطن لا تملك المعلومات الكاملة بشأن ما حدث في روسيا ولا يزال ذلك مبكرا".

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، “قد تكون الصورة غير مكتملة ولم نر بعد الفصل الأخير"، مشيرا إلي أن "ما يحدث في روسيا شأن داخلي”.

وتابع قائلا: “ما رأيناه في روسيا غير عادي وأعتقد أننا رأينا تصدعات لم تكن موجودة من قبل”.

واتهم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قائد فاجنر بـ"خيانة" روسيا بدافع "طموحات شخصية"، مشيرا إلى أن تمرد فاجنر هو "تهديد قاتل" للدولة الروسية.

ووصف بوتين في خطاب له ما يحدث من تطورات متسارعة في روسيا، و"التمرد المسلح" الذي قام به مؤسس قوات فاجنر العسكرية الخاصة بأنه "طعنة في الظهر".