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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كوريا الشمالية تدعم القيادة الروسية في مواجهة محاولة تمرد فاجنر

كوريا الشمالية
كوريا الشمالية

ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية أن نائب وزير خارجية كوريا الشمالية إم تشون إيل التقى بالسفير الروسي في بيونغ يانغ ألكسندر ماتسيغورا يوم الأحد وأعرب عن دعم بلاده للقيادة الروسية خلال محاولة تمرد مسلح من قبل شركة عسكرية خاصة لمجموعة فاغنر (PMC).


التقى 'إيم تشون إيل ، نائب وزير خارجية كوريا الديمقراطية، اليوم الأحد، ألكسندر ماتسيغورا ، السفير الروسي لدى كوريا الديمقراطية، وأثناء الحديث ، أعرب إم تشون إيل عن اعتقاده الراسخ بأن التمرد المسلح الأخير في روسيا ذكرت وسائل الإعلام أن 'كوريا الديمقراطية ستدعم بشدة أى خيار وقرار تتخذه القيادة الروسية'.

ويوم الجمعة الماضي، فتح جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB) قضية جنائية للتحريض على تمرد مسلح بسبب تصريحات أدلى بها نيابة عن رئيس فاجنر، يفغيني بريغوزين. 

وقال جهاز الامن الروسي، إن هناك تهديدًا بالتصعيد على الأراضي الروسية.

 قالت وزارة الدفاع الروسية إن تقارير وسائل التواصل الاجتماعي عن الضربات العسكرية الروسية المزعومة على معسكرات فاجنر العسكرية غير صحيحة.
ألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خطابًا متلفزًا للأمة يوم السبت وصف فيه تصرفات مجموعة واغنر العسكرية الخاصة بأنها تمرد وخيانة مسلحون ، ووعد باتخاذ إجراءات قاسية ضد المتمردين.

وفي وقت لاحق من اليوم، قال مكتب الرئاسة البيلاروسية إن بريجوزين قبل اقتراح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بوقف تحركات قوات فاغنر في روسيا واتخاذ مزيد من الخطوات لتهدئة الموقف. وأكد بريغوجين في وقت لاحق هذه المعلومات ، قائلا إن قوات فاجنر عادت إلى معسكراتها الميدانية.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين مساء السبت إن القضية الجنائية المرفوعة ضد بريغوجين أُسقطت وإنه سيغادر إلى بيلاروسيا بموجب ضمانات قدمها بوتين. وأضاف المتحدث أن أعضاء لجنة واغنر العسكرية الذين شاركوا في أحداث يوم السبت لن تتم ملاحقتهم ، نظرًا لخدمتهم المتميزة خلال العملية العسكرية الخاصة لروسيا في أوكرانيا.

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