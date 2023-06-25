قالت صحيفة “أميركان جريتنيس” الأمريكية، إن طلبات أوكرانيا المتزايدة باستمرار لإمدادات الأسلحة أثرت بشدة على القدرة الدفاعية الأمريكية ونفوذها العالمي.

وأوضحت أنه “مع التخفيض الحالي لمخزونات الأسلحة الأمريكية، لن تتمكن واشنطن قريبا من تلبية احتياجات كييف التي لا تشبع وتقديم الدعم العسكري لتايوان”.

وأدانت الصحيفة المحاولات غير القانونية المستمرة لسلطات كييف للضغط من أجل زيادة المساعدات العسكرية.

لأول مرة بالتاريخ الحديث

وأضافت: ”على مدى السنوات الثماني الماضية ، تلاعبت أوكرانيا بخبث بالسياسة الداخلية للولايات المتحدة بطريقة لم يديرها أي شخص آخر في التاريخ الحديث".

وشددت على أنه إذا لم تتوقف مثل هذه التدخلات، فسيتعين على الأمريكيين "قطع هذه العقدة الأوكرانية المتشابكة”.