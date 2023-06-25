روسيا: تصدينا لـ 10 هجمات أوكرانية في باخموت

ذكرت وزارة الدفاع الروسية في نبأ عاجل، اليوم الأحد أن أوكرانيا تواصل تنفيذ هجماتها على دونيتسك وزابوريجيا.

وأضافت الدفاع الروسية قائلة: "تصدينا لـ 10 هجمات أوكرانية في باخموت".

كان مسؤولون أوكرانيون قد قالوا، اليوم الأحد، إن الفوضى في روسيا تصب في مصلحة كييف، لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان بإمكان الرئيس زيلينسكي وجيش بلاده الاستفادة من الاضطرابات التي وقعت فيما يخص مجموعة فاجنر.

وقال زيلينسكي في خطابه المصور ليل السبت: “العالم شاهد اليوم سادة روسيا وهم لا يسيطرون على أي شيء. لا شيء على الإطلاق. فقط فوضى تامة”، مناشدا حلفاء أوكرانيا استغلال تلك اللحظة وإرسال المزيد من الأسلحة إلى كييف، حسبما أفادت “رويترز”.