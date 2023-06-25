عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كوريا الشمالية تؤيد تعامل روسيا مع تمرد فاجنر

علم كوريا الشمالية
علم كوريا الشمالية

أعربت وزارة خارجية كوريا الشمالية عن تأييدها أي قرار تتخذه القيادة الروسية للتعامل مع فاجنر  .

وقال نائب وزير خارجية الكوري الشمالي إيم تشون إيل، إنه يؤيد أي قرار تتخذه القيادة الروسية للتعامل مع التمرد الأحدث في البلاد، وفقًا لوسائل إعلام رسمية بكوريا الشمالية.

36 ساعة من التمرد.. روسيا تتراجع عن حافة الأزمة بعد اتفاق مع فاجنر

بعد تمرد فاجنر في روسيا.. تحرك عاجل من رئيس كازاخستان بشأن تهديد محتمل

جاء ذلك خلال لقاء تشون إيل مع السفير الروسي، اليوم الأحد، حيث ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن تشون إيل "عبّر عن اعتقاده الراسخ بالنجاح في إخماد التمرد المسلح الأحدث في روسيا بما يتماشى مع تطلعات وإرادة الشعب الروسي".

وكانت مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة، أوقفت أمس السبت، زحفها نحو العاصمة الروسية موسكو بعد التوصل إلى اتفاق بوساطة من رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، وقال رئيس المجموعة إن هذه الخطوة ستجنب البلاد إراقة الدماء، بحسب وكالة "رويترز".

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أعلن أن السلطات القضائية في روسيا لن تلاحق مقاتلي قوات فاجنر قضائيًا، بعد يومٍ من إعلان قائد فاجنر يفجيني بريجوجين تمرده المسلح ضد روسيا.

رئيس فاجنر يغادر الي بيلاروسيا

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن بيسكوف قوله: "القضية الرئيسية ضد بريجوجين سيتم إسقاطها عنه، وسيغادر إلى بيلاروسيا. وضمان تمكن بريجوجين من المغادرة إلى بيلاروسيا هو كلمة رئيس روسيا فلاديمير بوتين".

وأجاب بيسكوف على سؤال حول ما إذا كان بوتين لا يزال يثق بوزير الدفاع: "لست على علم بأي تغييرات في هذا الصدد".

فاجنر القيادة الروسية التمرد خارجية كوريا الشمالية الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أزمات الأبيض تتواصل.. لاعبو الزمالك يمتنعون عن التدريبات بسبب المستحقات المتأخرة

شوف امتحان الكيمياء صعب ولاّ سهل.. آراء طلاب الثانوية العامة 2023

ضربة قاصمة من القاهرة للدولار.. مصدر مسؤول يكشف عن مفاجأة للأخضر

سيناريو مجنون| فرصة وحيدة لاقتناص الزمالك لقب الدوري من الأهلي.. لن تتخيلها

محمد صلاح يحسم قراره بشأن الانتقال إلى الهلال السعودي

بسبب الكيمياء .. بيان عاجل من التعليم بعد شكاوى طلاب الثانوية العامة

السيارة إتعجنت .. حادثة مروعة بمدينة رأس سدر

الشرقية للدخان تعلن أسعار السجائر الرسمية.. تفاصيل

ترشيحاتنا

غير قابل للحل.. أول تحرك برلماني بسبب صعوبة امتحان الكيمياء للثانوية العامة

الخوف يملأ قلوب رجال السلطة وسكان المدينة| موسكو في حالة تأهب رغم انسحاب فاجنر.. تفاصيل

10 % زيادة في مصنعية المشغولات الذهبية والسبائك وزن 100 جرام.. تفاصيل

خطة عمل القاهرة بالعيد.. أماكن الصلاة والأضحية و6000 أتوبيس لخدمة المواطنين

هل يجوز قص الشعر أو الأظافر للمحرم؟.. دار الإفتاء: التعمد يستوجب الفدية

تحذير من النحر بالشارع.. ضوابط صارمة لجزاري القاهرة في الشوادر| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انهيار جميل جميل المغازى وشقيقته فى جنازة والدهما.. صور

أول صور للفنان طارق النهرى على سرير المستشفى

طريقة عمل الكبدة البلدي

بسبب صورة جماعية|أم تخسر نصف وزنها بسبب الإحراج على السوشيال ميديا.. صور

فيديو

ابن عاق ودبدوبة.. والد حسام حبيب يضرب مجددًا| ما القصة؟ «فيديوجراف»

جمدت بويضاتى .. ديما بياعة تروى معاناتها للحصول على هرمونات

فنانة شهيرة داخل قسم شرطة فى إيطاليا.. تفاصيل

فيديو لأصدقاء عريس يثير الجدل بتصرف غريب بعد حفل الزفاف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ