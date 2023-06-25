كوريا الشمالية تؤيد تعامل روسيا مع تمرد فاجنر

أعربت وزارة خارجية كوريا الشمالية عن تأييدها أي قرار تتخذه القيادة الروسية للتعامل مع فاجنر .

وقال نائب وزير خارجية الكوري الشمالي إيم تشون إيل، إنه يؤيد أي قرار تتخذه القيادة الروسية للتعامل مع التمرد الأحدث في البلاد، وفقًا لوسائل إعلام رسمية بكوريا الشمالية.

جاء ذلك خلال لقاء تشون إيل مع السفير الروسي، اليوم الأحد، حيث ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن تشون إيل "عبّر عن اعتقاده الراسخ بالنجاح في إخماد التمرد المسلح الأحدث في روسيا بما يتماشى مع تطلعات وإرادة الشعب الروسي".

وكانت مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة، أوقفت أمس السبت، زحفها نحو العاصمة الروسية موسكو بعد التوصل إلى اتفاق بوساطة من رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، وقال رئيس المجموعة إن هذه الخطوة ستجنب البلاد إراقة الدماء، بحسب وكالة "رويترز".

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أعلن أن السلطات القضائية في روسيا لن تلاحق مقاتلي قوات فاجنر قضائيًا، بعد يومٍ من إعلان قائد فاجنر يفجيني بريجوجين تمرده المسلح ضد روسيا.

رئيس فاجنر يغادر الي بيلاروسيا

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن بيسكوف قوله: "القضية الرئيسية ضد بريجوجين سيتم إسقاطها عنه، وسيغادر إلى بيلاروسيا. وضمان تمكن بريجوجين من المغادرة إلى بيلاروسيا هو كلمة رئيس روسيا فلاديمير بوتين".

وأجاب بيسكوف على سؤال حول ما إذا كان بوتين لا يزال يثق بوزير الدفاع: "لست على علم بأي تغييرات في هذا الصدد".