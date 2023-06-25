بعد تمرد فاجنر في روسيا.. تحرك عاجل من رئيس كازاخستان بشأن تهديد محتمل

عقد رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكايف، اليوم الأحد، اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الكازاخستاني على خلفية تمرد مجموعة "فاجنر" المسلحة أمس السبت في روسيا.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، أشار المتحدث باسم الرئيس الكازاخي إلى أنه "أصدر تعليماته إلى رؤساء جميع الإدارات بالاستعداد للاستجابة للتهديدات المحتملة في حالات الأزمات".

وأكد المتحدث أن "كازاخستان قلقة من الوضع في دولة صديقة، وشريك استراتيجي"، مشيرا إلى أن توكايف أعرب في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، عن تأييده لإجراءات السلطات الروسية لضمان سلامة مواطنيها وحماية النظام.

وكان مقاتلو "فاجنر" قد سيطروا على مقر قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية في مدينة روستوف جنوب غربي روسيا، بعد اعلان زعيمهم قصف القوات الروسية معسكرات "فاجنر"، الأمر الذي نفته وزارة الدفاع وجهاز الأمن الفدرالي الروسيان.

وبعد ذلك، وافق بريجوجين على إنهاء تمرد ضد القيادة العسكرية الروسية بعد وساطة من رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، وقال الكرملين إنه سينتقل إلى بيلاروسيا بموجب الاتفاق المبرم.

وأكد الكرملين أنه بعد أن يغادر بريجوجين روسيا إلى بيلاروسيا، لن يواجه اتهامات بعد أن أنهى، السبت، تقدم قواته نحو موسكو بموجب اتفاق أبرمه مع الكرملين لطي صفحة أخطر أزمة أمنية في روسيا منذ عقود.

ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطاب له ما يحدث من تطورات متسارعة في روسيا، و"التمرد المسلح" الذي قام به مؤسس قوات فاجنر العسكرية الخاصة بأنه "طعنة في الظهر".

وقال بوتين: "تم جر قوات فاجنر لمغامرة إجرامية عبر التمرد المسلح"، مشيرا إلى أنه سيتم الرد بشكل قوي وصارم على التمرد.

واتهم بوتين قائد فاجنر بـ"خيانة" روسيا بدافع "طموحات شخصية"، مشيرا إلى أن تمرد فاجنر هو "تهديد قاتل" للدولة الروسية.