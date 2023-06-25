عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شيماء موسى: اختيار كونتكت المالية القابضة ضمن أقوى 50 شركة بمصر لعام 2023

شيماء موسى
شيماء موسى

قالت الإعلامية شيماء موسى، إنه تم اختيار شركة كونتكت المالية القابضة ضمن أقوى 50 شركة بمصر لعام 2023، حسب ما كشفت عنه مؤسسة "فوربس" في تقريرها، حيث صنفت الشركات وفقا للمبيعات وإجمالي الأصول وصافي الأرباح عام 2022، بالإضافة للقيمة السوقية التي حُسبت بناء على إغلاقات السوق في 30 ابريل 2023.

وأضافت شيماء موسى، خلال برنامجها"بيزنس" المذاع على قناة "صدى البلد 2"، أن مجموعة كونتكت المالية جاءت في المركز 45 ضمن أقوى 50 شركة في مصر، وتتيح خدمات التمويل والتأمين للأفراد والشركات، وتعمل المجموعة في نظام الخدمات المالية و رئيسها التنفيذي " سعيد زعتر" وهو أيضا العضو المنتدب للمجموعة.

أشارت موسى، إلى أن القيمة السوقية التي تبلغها المجموعة 135 مليون دولار، وبلغت مبيعاتها 92 مليون دولار، مؤكدة أنها حققت صافي أرباح قيمتها 17 مليون دولار، مكملة أن المجموعة أطلقت مؤخرا النسخة المحدثة  من تطبيقها "CONTACT NOW"، وبلغ عدد العملاء المسجلين به حوالي 304 آلاف عميل.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب الكيمياء.. بيان عاجل من التعليم بعد شكاوى طلاب الثانوية العامة

بعد قليل.. مرتضى منصور يعلق على أزمة تعاقد بيراميدز مع سيف جعفر

عاجل.. إلغاء حكم حبس سلمى الشيمي وإحالة القضية لمحكمة القاهرة

ابنة شابة وتوأم .. معلومات عن أبناء ريهام حجاج بعد إنجابها اليوم

هتبقى جدة.. صور جديدة تكشف حمل ابنة أصالة في الشهور الأولى

السعودية.. تحذير عاجل من الدفاع المدني لـ الحجاج

ضربة قاصمة من القاهرة للدولار.. مصدر مسؤول يكشف عن مفاجأة للأخضر

خاص.. أشرف بن شرقي رفض التضحية بهذا المبلغ من أجل الزمالك.. تفاصيل

ترشيحاتنا

فنانة شهيرة تصدم جمهورها: اعتزلت الفن بعد ما أخويا مات قدام عيني

نعمل وسط نيران.. عضو لجنة العفو الرئاسي يكشف عن قائمة الإفراج الجديدة

رامي ربيعة يهدر ركلة جزاء ويحرم الأهلي من هدف التقدم أمام منتخب السويس

انفجرت بعد ساعة و45 دقيقة فقط.. تفاصيل جديدة عن غواصة تيتان |فيديو

وزير الصحة يعلن تفاصيل الخدمات المقدمة للمواطنين خلال حملة "100 يوم صحة"

يبيع أراضي أوكرانيا.. عضو بالبرلمان الأوروبي يفضح زيلينسكي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حلم العمر| مفاجأة ابنها الطيار أنستها فرحة الحج .. إيه الحكاية؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجرجير؟

3 مشروبات قبل النوم تساعد على خسارة الدهون

خطوات بسيطة تخلصك من السموم بجسمك

فيديو

50 ألف قضية ضده.. دواء عالمي شهير يسبب السرطان

لغز الغواصة تيتان..عمل إجرامي أم قضاء وقدر؟ والشركة المصنّعة تعلن عن وظيفة شاغرة..فيديوجراف

التسريب بـ100 جنيه.. شاومينج تنشر أسئلة الكيمياء وضبط طالب صور الامتحان

عريس يوجه تعهد لوالد عروسه في ليلة الزفاف يثير جدل على السوشيال ميديا..شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ