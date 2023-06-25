شيماء موسى: اختيار كونتكت المالية القابضة ضمن أقوى 50 شركة بمصر لعام 2023

قالت الإعلامية شيماء موسى، إنه تم اختيار شركة كونتكت المالية القابضة ضمن أقوى 50 شركة بمصر لعام 2023، حسب ما كشفت عنه مؤسسة "فوربس" في تقريرها، حيث صنفت الشركات وفقا للمبيعات وإجمالي الأصول وصافي الأرباح عام 2022، بالإضافة للقيمة السوقية التي حُسبت بناء على إغلاقات السوق في 30 ابريل 2023.

وأضافت شيماء موسى، خلال برنامجها"بيزنس" المذاع على قناة "صدى البلد 2"، أن مجموعة كونتكت المالية جاءت في المركز 45 ضمن أقوى 50 شركة في مصر، وتتيح خدمات التمويل والتأمين للأفراد والشركات، وتعمل المجموعة في نظام الخدمات المالية و رئيسها التنفيذي " سعيد زعتر" وهو أيضا العضو المنتدب للمجموعة.

أشارت موسى، إلى أن القيمة السوقية التي تبلغها المجموعة 135 مليون دولار، وبلغت مبيعاتها 92 مليون دولار، مؤكدة أنها حققت صافي أرباح قيمتها 17 مليون دولار، مكملة أن المجموعة أطلقت مؤخرا النسخة المحدثة من تطبيقها "CONTACT NOW"، وبلغ عدد العملاء المسجلين به حوالي 304 آلاف عميل.

