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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"معاك من أول يوم".. محافظ الغربية يشهد تدشين مبادرة 100 يوم صحة

محافظ الغربية
محافظ الغربية

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، من كورنيش طنطا، تدشين مبادرة "100 يوم صحة"  والتي تنظمها مديرية الصحة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتحت شعار "معاك من أول يوم" بهدف النهوض بسُبل الرعاية الصحية للمواطنين، وذلك بداية من اليوم الأحد وتستمر حتى 6 أكتوبر القادم.

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جاء ذلك بحضور الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة، العميد هاني محمد عامر المستشار العسكري، الدكتور سيد جلال مدير فرع التأمين الصحي بالغربية، المحاسب حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا، الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا وممدوح النجار رئيس حي أول طنطا.

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وتفقد المحافظ اصطفاف السيارات الطبية والمركبات المُشاركة بالمبادرة، من العيادات الطبية المتنقلة وسيارات الإسعاف والسيارات الخاصة بتنفيذ القوافل العلاجية ، وذلك بمنطقة كورنيش طنطا، واستمع لشرح تفصيلي من وكيل الوزارة عن المبادرة والتي يشارك فيها جميع قطاعات الصحة في محافظة الغربية، من خلال ما يقرب من ١٦٥ فريقا من فرق المبادرات الرئاسية (المتحركة والثابتة) وتقدم خدمات " فحص صحة المرأة - والأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، الأم والجنين، السمعيات، التقزم والأنيميا، كبار السن، قلبك أمانة"، كما يصاحب عمل فرق المبادرات نشاط مكثف لفرق التواصل المجتمعي والتثقيف الصحي، بالإضافة إلى زيادة عدد القوافل الطبية من أجل استهداف أكبر عدد ممكن من القرى المحرومة من الخدمات.

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وأشار الدكتور أسامة بلبل إلى أنه سيتم التوجيه بفحص قوائم الانتظار وسرعة إنهائها، إلى جانب تسيير عدد من سيارات تنظيم الأسرة للقرى والمدن لمتابعة كل ما يخص الصحة الإنجابية، كما سيقوم القطاع الوقائي بعمل فحص ميداني لرفع نسبة التغطية بالتطعيمات الروتينية، فضلاً عن تواجد مكثف لمسؤولي صحة البيئة والأغذية.

وأشاد محافظ الغربية بجهود وزارة الصحة ودورها البارز في الارتقاء بالمنظومة الطبية وتنظيم العديد من القوافل الطبية والمبادرات الرئاسية والتي تساهم في تقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية على أكمل وجه للمواطنين، موجهاً الشكر للفرق الطبية ولجميع العاملين المشاركين في المبادرة.

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ووجه رحمي بالإعلان عن أماكن تواجد العيادات الطبية المتنقلة، من خلال الصفحة الرسمية للمحافظة ومن خلال كافة وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة، لوصول الحملة إلى أكبر عدد ممكن وتحقيق أهدافها، كما وجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرية الصحة وتقديم كافة أوجه الدعم لإنجاح المبادرة وتحقيق المستهدف منها.

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