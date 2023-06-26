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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

عيد الأضحى 2023.. أبراج تعشق نظافة البيت وتكره العشوائية

صدى البلد

قبل العيد التنظيف من الاشياء الاساسية في اي بيت ، فهناك اشخاص يعشثون النظافة جدا ، ولا يتحملون ان يشاهدوا اي شئ في البيت  غير مرتب ونظيف ، وهناك ايضا اشخاص لديهم " هسهس " النظافة فلا يكتفون فقط بالتنظيف العادي ، ولكنهم يقلبون البيت رأسا علي عقب خاصة فبل العيد.

 نرصد في هذا التقرير اهم الابراج التي تعشق النظافة جدا ويكرهون العشوائية وعدم الترتيب في البيت وفقا لموقع horoscope

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ابراج تعشق النظافة

برج السرطان:

مولود برج السرطان من الأبراج التي بتعشق النظافة بشكل كبير، ولديها رغبة كبيرة في العمل طوال النهار بالمنزل حفاظا على نظافته، ويمكن، أن تعيد نظافة الأشياء من حولها أكثر من مره في اليوم.


برج القوس

مولود برج القوس يعشق ترتيب مقتنياته وتنظفها باستمرار و يكره الفوضى، لذلك دائما ينظف منزله بنفسه، ولا يثق في أحد يقوم بهذا العمل، حتى عندما يزور أحد أصدقائه أو أقاربه دائما يقوم بعمل النظافة وترتيب الأشياء التي استخدمها

 

برج العذراء:

مولود برج العذراء من الأبراج التي تعشق كل شيء نظيف في حياتها، ولديها استعداد أن تنظف الأشياء الخاصة بها أكثر من مره في اليوم، كما أنها تحرص بشكل عام على الظهور بشكل نظيف وانيق أمام الجميع.


برج الحوت:

مولود برج الحوت يعشق النظافة في كل مكان سواء بالمنزل أو العمل، لا يحب الفوضى، مرتب بشكل كبير، ولديها هوس النظافة، لايستطيع أن يجلس في مكان فوضوي لأنه يصدر له طاقة سلبية كبيرة.


برج الجدي:

يحرص مولود برج الجدي على توفير كل أدوات النظافة بجواره يرفض التعامل أو الجلوس في الاماكن العشوائية، أيضًا شخصية مهووسة بنظافة  وكاره للأتربة ، أيضًا يرفضون استضافة أي شخص في غرفهم الخاصة  خوفًا عليها من احداث فوضي.

الأبراج برج السرطان برج الجدي برج الحمل برج الحوت برج العذراء برج القوس

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