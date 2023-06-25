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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحمل .. حظك اليوم الأحد 25 يونيو 2023 : لا تتهور

صدى البلد

برج الحمل (21 مارس - 20 أبريل)، من سمات شخصيته أنه متفائل، نشيط، صادق، متعدد المواهب، مغامر، كريم، مرح، فضولي.

وإليك توقعات برج الحمل وحظك اليوم الأحد 25 يونيو 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني، تعرف عليها خلال السطور التالية.

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توقعات برج الحمل وحظك اليوم الأحد 25 يونيو 2023

﻿لديك القدرة على تحويل أحلامك إلى حقيقة، والثقة لمواجهة أي تحد يأتي في طريقك، لذا استغل تلك الروح النارية وركز طاقاتك، ولا تدع أي شيء يعيقك.

توقعات برج الحمل صحيا

قد يصاب بعض مواليد برج الحمل بعدوى طفيفة في الجلد أو العينين ولكنها لن تكون خطيرة، تجنب الشرب والتدخين اليوم وتناول المزيد من الأطعمة محلية الصنع الغنية بالعناصر الغذائية والفيتامينات والبروتينات.

توقعات برج الحمل مهنيا

اليوم من الجيد حتى اتخاذ قرارات مالية حاسمة، هذا يعني أن مديري المالية والأعمال لديهم أدوار حاسمة لتعيينهم في المكتب.

برج الحمل اليوم عاطفيا

أنت لا تخشى المخاطرة والقيام بالخطوة الأولى ، وهذا سيؤدي إلى بعض التجارب المثيرة والعاطفية، بالنسبة لأولئك الذين تربطهم علاقة ملتزمة ، ستضيف طبيعتك النارية بعض التوابل والإثارة إلى حياتك العاطفية.  

توقعات برج الحمل الفترة المقبلة

اليوم هو يوم جيد للاستثمار في شيء تؤمن به. ثق بحدسك وقم بالقفزة ، حيث قد يؤدي ذلك إلى مكاسب مالية في المستقبل، ومع ذلك ، لا تكن متهورًا بأموالك وتأكد من اتخاذ قرارات مستنيرة

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