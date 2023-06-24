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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الميزان .. حظك اليوم السبت 24 يونيو 2023 : ترقية وعلاوة

صدى البلد

عيد ميلاد برج الميزان (24 سبتمبر - 23 أكتوبر)، من أبرز صفاته انه شخص عادل يحكم بالحق دائما، يقف بجانب المظلوم، يرفض الواسطه ويتفهم الأمور من جميع الزوايا.

ونستعرض توقعات برج الميزان وحظك اليوم السبت 24 يونيو 2023 وخلال الفترة المقبلة، على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي السطور التالية.

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برج الميزان .. حظك اليوم الخميس 22 يونيو 2023 : احتفل بالإنجازات

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 22 يونيو 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا

برج الميزان وحظك اليوم السبت 24 يونيو 2023

لديك القدرة على إحداث تأثير إيجابي على من حولك لذا استخدمها بحكمة، تذكر أن تأخذ بعض الوقت لنفسك وتنغمس في أنشطة الرعاية الذاتية.

برج الميزان وحظك اليوم عاطفيا

ستكون جاذبيتك وسحرك بكامل قوتك ، وستكون مركز الاهتمام أينما ذهبت، هذا هو الوقت المثالي للتعبير عن مشاعرك لشريكك أو من يعجبك ، وجعلهم يشعرون بأنهم مميزون.

برج الميزان اليوم صحيا

التزم بقائمة غنية بالخضار والفواكه والمكسرات، قد يعاني بعض كبار السن من الميزان من مشاكل متعلقة بالنوم واستشر الطبيب للحصول على مشورة أفضل.

برج الميزان اليوم مهنيا

قد تتلقى أيضًا ترقية أو علاوة ، لذا استمر في العمل الجيد. هذا هو الوقت المثالي لعرض مواهبك ومهاراتك، ستساعدك دبلوماسيتك ولباقتك أيضًا على التعامل مع أي موقف صعب بسهولة

توقعات برج الميزان الفترة المقبلة

ابحث عن الاستثمارات أو المشاريع التي تتوافق مع قيمك وشغفك، تذكر أن تطلب المشورة من الخبراء الماليين الموثوق بهم قبل اتخاذ أي قرارات مهمة.
 

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