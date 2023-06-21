حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 22 يونيو 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا

كشفت عبير فؤاد خبيرة علم الفلك، عن حظك اليوم وتنبؤات الأبراج، على جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية والمهنية.

ونستعرض خلال السطور التالية حظك اليوم الخميس 22 يونيو 2023 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

الحمل وحظك اليوم الخميس 22 يونيو 2023

من21/3 إلى 20/4 عاطفيا: القمر في منزل الحب وقد تلتقي اليوم بمن تجد لديه الحب والاهتمام والأجواء اليوم مناسبة لولادة مشاعر حب رائعة.

مهنيا وعائليا: اليوم فرصة للاستمتاع بوقتك ولقاءات مهنية وعائلية سانحة.

الثور وحظك اليوم الخميس 22 يونيو 2023

من 21/4 إلى 21/5 مهنيا وعائليا: انتبه.. الآراء قد تتعارض اليوم عائليا، لكن لا داعي للعصبية.

عاطفيا واجتماعيا: القمر في مربع برجك وقد يجرك ذلك للعيش في الذكريات ويملؤك الحنين للماضي.

الجوزاء وحظك اليوم الخميس 22 يونيو 2023

من 22/5 إلى 21/6 عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يساعدك على التعبير عن مشاعرك وعن نفسك ببساطة وتتصرف بلباقة ودبلوماسية.

مهنيا وعائليا: اليوم فرصة لحضور احتفال أو اجتماع وتعيش أجواءً سعيدة وتقنع من حولك بقدراتك وإمكانياتك.

السرطان وحظك اليوم الخميس 22 يونيو 2023

من 22/6 إلى 22/7 مهنيا وماليا: القمر في منزل المال ويدفعك ذلك للاهتمام بمصالحك وقد تحقق أرباحا إذا نظمت أفكارك وضاعفت تركيزك.

عاطفيا واجتماعيا: الوقت مناسب لمتابعة أمور تربطك بالأحباب أو الأصدقاء، فقط كن لبقا وحاول أن تتفادى الوقوع في أخطاء.

الأسد وحظك اليوم الخميس 22 يونيو 2023

من 23/7 إلى 22/8 مهنيا واجتماعيا: القمر في برجك يمدك بالبلاغة والحضور.. تكلم بشجاعة فرأيك اليوم يسهم في توضيح أمور.

عاطفيا وعائليا: تنجح اليوم في أن تجعل من تحبهم ويحبونك يعجبون بك ويتحمسون لآرائك.

العذراء وحظك اليوم الخميس 22 يونيو 2023

من 23/8 إلى 22/9 اجتماعيا ومهنيا: اليوم تنصحك الأفلاك بالعمل في سرية وكتمان وعدم الزهو بنفسك وإنجازاتك، وانتبه لحقوقك.

عاطفيا وصحيا: اليوم مناسب للاسترخاء وعدم إثارة الجدل والحوارات.

الميزان وحظك اليوم الخميس 22 يونيو 2023

من 23/9 إلى 22/10 مهنيا: القمر في منزل المشروعات يدفعك لإظهار شجاعة في قراراتك وتقوم بتنمية أعمالك وتحصل بسهولة على دعم زملاء أو رؤساء العمل.

عاطفيا وعائليا: تستطيع اليوم أن تمضي وقتا ممتعا مع الأصدقاء أو الأقارب وتتوطد علاقاتك.

العقرب وحظك اليوم الخميس 22 يونيو 2023

من 23/10 إلى 22/11 عاطفيا واجتماعيا: القمر في وضع معاكس مما يجعلك تشعر برغبة في اقتسام همومك فقط مع من تثق بهم.

مهنيا وماليا: تعاني من ضغوط في حياتك المهنية وعليك أن تكون مستعدا للتعاطي بمرونة ودقة مع المستجدات، فقط انتبه لحقوقك.

القوس وحظك اليوم الخميس 22 يونيو 2023

من 23/11 إلى 21/12 مهنيا وماليا: رغم التشوش والضغوط.. القمر بمنزلك التاسع يمدك بحب المعرفة، تجد نفسك ملهما، وتبدو عارفا وملما بأمور كثيرة، فقط لا تغامر وانتبه لحقوقك.

عاطفيا وعائليا: تمضي اليوم ومعك أدوات السعادة وتبدو مستعدا للقيام بأي شيء من أجل الواجب.

الجدي وحظك اليوم الخميس 22 يونيو 2023

من 22/12 إلى 20/1 مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات فتتحسن حالتك المزاجية والمالية وتبدو اليوم أكثر تفاؤلا وتخطط جيدا للمستقبل.

عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثامن يدفعك للاقتراب ممن تحب وقد تكتشف من حولك أمورا خافية.

الدلو وحظك اليوم الخميس 22 يونيو 2023

من 21/1 إلى 19/2 عاطفيا: إذا كنت متزوجا عليك أن تتجنب التورط مع شريك حياتك في نزاع أو استفزاز أنت في غنى عنه.

مهنيا وماليا: القمر في مواجهة برجك.. فلا تبالغ اليوم في الغضب، ومع ذلك انتبه لحقوقك وابتعد عن المخاطرة المالية

الحوت وحظك اليوم الخميس 22 يونيو 2023

من 20/2 إلى 20/3 عاطفيا وعائليا: رغم التشوش والضغوط.. تبدي اليوم استعدادا للتعاون وللقيام بواجباتك تجاه الأهل والأقارب والأحباب.

صحيا ومهنيا: القمر بمنزل الصحة الإيجابي مما يجعلك تقوم بواجباتك بهمة ونشاط.