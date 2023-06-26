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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أب يناشد أصحاب القلوب الرحيمة بمساعدته في صيانة أجهزة السمع لأبنائه الثلاثة

صدى البلد

استغاث المواطن مصطفى منصور، في رسالة لخدمة القرّاء " بين الناس" التي يقدمها موقع صدى البلد، بأصحاب القلوب الرحيمة من أهل الخير في مساعدته في صيانه أجهزة السمع لأبنائه الثلاثه.

ويقول فى رسالته : اناشد اهل الخير المساعده لتحديث اجهزه القوقعه لثلاث اطفال وهم احمد ومحمد ومحمود مصطفى منصور لان تكلفه الاجهزه فوق طاقتي والاطفال لا تسمع الا بجهاز القوقعه حيث انني تقدمت بطلب الى جهات كثيره للمساعده ولا نجد اي مساعده منهم فنرجو منكم الاهتمام بهذا الموضوع لان الاطفال لا يسمعون اي شيء  ومرفق بعض صور تقارير فنيه وعروض اسعار لبعض القطع الموجوده بالشركه.

وأضاف : حيث ان فيه قطع غير موجوده مثل البطاريات والميكروفون لمحمود ليس له صيانه ولكن شراء جهاز جديد وثمنه فوق ال 100 الف جنيه غير اخوته محمد وأحمد.

للتواصل مع القارئ من خلال رقم

01068202081

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

1000026135
1000026135
اهل الخير اجهزه القوقعه أجهزة السمع أصحاب القلوب الرحيمة

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