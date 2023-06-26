لتجنب الأمراض.. أهالي قرية الحمام بأسيوط يشكون من تلوث مياه الترعة

اشتكي أهالي قرية الحمام التابعة لمركز أبنوب في محافظة أسيوط، من تلوث مياه الترعه ، واتهم الأهالي المسئولين بالتقاعس في تنظيف الترعة وأنها أصبحت مصدرا للتلوث والقلق بسبب تراكم القمامة والقاذورات بها ، بالإضافة إلي استخدام الأهالي لها كمقلب للقمامة ومدفن للحيوانات النافقة.



يقول محمود عبد الحفيظ أحد أهالى القرية في رسالة لخدمة القرّاء "بين الناس" التي يقدمها موقع صدى البلد :الترعة تحولت إلي بؤرة لتجميع القمامة وإلقاء الحيوانات النافقة وأصبح هناك خليط من مياه الصرف الصحي غير معلوم المصدر بشكل دائم في الترعة ما يهدد صحة أهالي القرية بالأمراض والأوبئة، حيث إنها تتوسط الكتلة السكنية بالقرية، وسط صمت كامل من المسئولين”.

وتقدم الأهالي بالعديد من الشكاوي للمسئولين حول تنظيف الترعة الخاصة بالقرية، مؤكدين أن آخر مرة تم تنظيف الترعة فيها كانت قرابة العام ومن بعدها تلوثت الترعة مرة أخري بالحيوانات النافقة والقمامة والمخلفات وبقايا الأشجار وتخمر تلك القاذورات بها وانبعاث روائح كريهة وحشرات كثيرة منها.



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