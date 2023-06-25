البابا تواضروس يهنئ رئيسي مجلسي النواب والشيوخ بعيد الأضحي المبارك

بعث قداسة البابا تواضروس الثاني ببرقية تهنئة للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وجاء في نص الرسالة التى بعث بها للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب: بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أحب أن أتقدم لسيادتكم ولجميع أعضاء مجلسكم الموقر بأصدق التهاني بحلول عيد الأضحى المبارك، مصليًا إلى الله أن يوفق جهودكم المخلصة لتحقيق مزيد من التقدم للمؤسسة التشريعية العريقة والعمل لأجل صالح المصريين ولتحقيق آمالهم.

فيما جاء نص الرسالة التى بعثها قداسة البابا تواضروس الثاني لرئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق: يسرني بالأصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أتقدم لسيادتكم ولجميع أعضاء مجلسكم الموقر بأصدق التهاني بحلول عيد الأضحى المبارك، مصليًا أن ينعم الله عليكم بالصحة ويوفقكم لتحقيق مزيد من التقدم والرفعة للمؤسسة التشريعية إعلاءً للمصلحة العامة للوطن والمواطنين وتحقيق الآمال والطموحات الوطنية كافة.

من ناحية أخرى، قدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية التهنئة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بحلول عيد الأضحى المبارك.

وبعث قداسته ببرقية تهنئة بهذه المناسبة قال فيها:السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بالاصالة عن نفسي وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية يسرني أن أقدم لفخامتكم ولجميع أحبائنا المسلمين أصدق التهاني القلبية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، شاكرين الله الذي يعين مساعيكم في تنمية البلاد ومواجهة التحديات المختلفة، وندعوه أن يبارك كل ما تمتد إليه أيديكم لبناء وطننا العزيز مصر وتحقيق آمال المصريين.

واختتم برقيته قائلا: دمتم محفوظين بعناية الله، ودام الخير والأمن والأمان لمصرنا الحبيبة وشعبها العظيم.