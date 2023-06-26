فاروق جعفر: إزاي سيف يسيب نادي الزمالك.. ده النادي بتاعنا ومشفتوش بقالي سنتين

كشف فاروق جعفر، أسطورة الزمالك ووالد سيف جعفر لاعب الفريق الحالي، أنه لم يكن يعلم بتوقيع نجله على عقود مبدئية مع بيراميدز قائلاً : "إزاي سيف يسيب نادي الزمالك.. ده النادي بتاعنا .. صحيح نادي بيراميدز نادي محترم وكبير لكن إحنا إنتماءنا كلنا للزمالك ".



ورداً على سؤال الإعلامية لميس الحديدي هل تواصلت مع نجلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "بينا خلافات عائلية ومش بتواصل معاه وسيف مش بيكلمني ولا بيشوفني بقاله سنتين ومتعرض لضغوط من والدته".



وأتم : "سيف مش بيسأل عليا ومش بكلمه حاليا وطلبت الحديدي منه توجيه رسالة له، فقال : "ما ينفعش تسيب الزمالك" لكن الحديدي قاطعته موجهة رسالة لسيف قائلة الأهم من الكورة كلم أبوك يا سيف".