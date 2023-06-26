مجلس مدينة العريش يناقش الاستعداد لعيد الأضحي

عقد مجلس مدينة العريش محافظة شمال سيناء ، اجتماعًا برئاسة اللواء أسامة احمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش، شمال سيناء، لمناقشة استعداد مدينة العريش لعيد الأضحى المبارك .

واكد على أن اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وجه باستمرار عمل أجهزة المرافق والخدمات طوال أيام العيد، مع التركيز على المرافق الخدمية والأجهزة الحيوية مثل الكهرباء والتموين والصحة ومرافق المياه والصرف الصحي والدفاع المدني والمرور والمطافئ والأمن والبيئة ، على أن يكون هناك مدير مسئول فى كل قطاع وتنظيم الإجازات بالنسبة لباقى العاملين وفقا لجدول النوبتجيات .

غرف عمليات:

و أكد علي تشكيل غرف عمليات فرعية بكل مديرية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، وغرف عمليات مركزية بكل مجلس مدينة، وربطها أيضا بغرفة عمليات المحافظة وباقى الأجهزة والمرافق لضمان سرعة الاتصال بها واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة وحل شكاوى المواطنين خلال أيام العيد .



وشدد علي ضرورة توافر احتياجات المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية لهم خلال أيام العيد، وفتح المجازر أمام المواطنين لذبح الأضاحي مجانًا تيسيرًا على المواطنين، وتوفير منقذين علي ساحل البحر وتأمين ساحات الصلاة ونشر سيارات الإسعاف .



و أكد رئيس المدينة علي تشكيل غرفة عمليات مركزيه بالمجلس تحت إشراف سكرتير المجلس خلال أيام العيد لمتابعة الأعمال خلال أيام العيد، وتجهيز الشواطئ والحدائق والمنتزهات.

مع أهمية التنسيق مع شركة النظافة لرفع المخلفات يوميًا طوال أيام العيد ، ووضع سيارة ثابته للتجميع وفي ختام الاجتماع تم التوصيات بعمل غرفة عمليات بكل الإدارات الخدمية وموافتنا بقرير حالة كل ساعتين وذلك لرفع تقرير مجمع للديوان العام.



وشدد رئيس المدينة، علي ضرورة المرور المستمر من رؤساء الأحياء ونوبتجيات الادارة الهندسية مدعوم بالضبطية القضائية اعتبارا من يوم الوقفه وحتي اخر يوم اجازة العيد لتسجيل كافة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية واي مباني مخالفة بدون ترخيص أو تصريح استكمال.

وأكد على ضرورة التصدي لها بكل حزم وتنفيذ الإزالات الفورية للحالات التى تم رصدها وذلك بوجود إدارة المتغيرات المكانيه خلال الاجازة وإخطار غرفة عمليات الديوان العام بها.

حضر الاجتماع سكرتير عام المجلس والعلاقات العامة ورؤساء مناطق الخدمات بمدينه العريش ورؤساء القري التابعه لمدينة العريش ومدير ادارات الصحة والتموين والطب البيطري والأوقاف والكهرباء والمياه ومدير الإدارة الهندسية والانارة والإشغالات والأزمات والمتابعة وتحسين البيئة بديوان المجلس.