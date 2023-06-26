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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

14 يوليو .. كريم عبد العزيز ضيف محمود سعد

محمود سعد - كريم
محمود سعد - كريم عبد العزيز

يحل الفنان كريم عبد العزيز، ضيف الإعلامي محمود سعد، في برنامج Sold Out Interviews، وذلك يوم الجمعة الموافق ١٤ يوليو المقبل في تمام الساعة الثامنة ونصف مساءً.

وتعد هذه الحلقة هي الخامسة من البرنامج وهو من أعمال WATCH IT الأصلية، وروجت المنصة لحلقة الفنان كريم عبد العزيز، وكتبوا: "مفاجأتنا الكبيرة لعروض شهر يوليو تعالوا احتفلوا معانا بواحد من أكتر نجوم مصر والوطن العربي جماهيرية، وكعادتنا دايمًا أنتم جزء أساسي من العرض".
 

إيرادات الأفلام.. كريم عبد العزيز يطيح بالجميع

كريم محمود عبد العزيز يبدأ تصوير البيت بيتي فى هذا الموعد

وأكد الفنان كريم عبد العزيز أن خوض تجربة الغناء فى فيلمه الجديد بيت الروبي جاء عن طريق الصدفة.

وعن تكرار التجربة أكد كريم عبد العزيز أنه لن يكرر تجربة الغناء مرة أخرى سواء فى فيلم أو أى عمل تلفزيوني قائلا: أنا صوتي وحش معرفش عجب الناس ازاي.

 

وأضاف كريم عبد العزيز انه سعيد بالتجربة مع محمود العسيلى وكريم محمود عبد العزيز وردود الأفعال حول الأغنية منذ طرحها على اليوتيوب، لكنه لا يكررها مرة أخرى

 

كريم عبد العزيز يحتفل ببيت الروبي

 

واحتفل الفنان كريم عبد العزيز بالعرض الخاص لفيلمه الجديد بيت الروبي مساء الثلاثاء داخل إحدى السينمات بمدينة السادس من أكتوبر.

وحضر العرض الخاص عدد كبير من نجوم العمل، وعلى رأسهم كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز ونور اللبنانية وتارا عماد والمخرج بيتر ميمي.

كريم عبد العزيز الفنان كريم عبد العزيز برنامج Sold Out Interviews أعمال WATCH IT تارا عماد

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