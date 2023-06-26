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حسام سلاّم يستعرض التحديات التى تواجه مشروعات المزارع في مصر.. فيديو

الدكتور حسام عبد
الدكتور حسام عبد الرازق سلام

أكد الدكتور حسام عبد الرازق سلام، عضو لجنة الدعم الفني و المتابعة الميدانية بوزارة الزراعة، أن المخاطر التي تمت بعامي 2005 و 2006 بسبب أنفلونزا الطيور و إنتكاسة للثروة الحيوانية و خاصة الدواجن بهذه الفترة، و مع إطلاق القرارات الوزارية المنظمة لعمليات إنشاء المزارع أصبح هناك شروط للأمن و الأمان الحيوي.

و أشار "سلام"، خلال لقائه ببرنامج "بيزنس" المذاع عبر فضائية "صدى البلد2" من تقديم الإعلامية "شيماء موسى"، إلى أن أحد أهم هذه الشروط بالنسبة لمزارع الدواجن هو البُعد عن الكتلة السكنية مسافة لا تقل عن 1 كيلو متر، مضيفا أيضا البعد عن أنشطة الثروة الحيوانية و الداجنة مسافة لا تقل عن من 1 إلى 5 كيلو متر حسب نوع النشاط الموجود.

أوضح عضو لجنة الدعم الفني و المتابعة الميدانية بوزارة الزراعة، أنه بالنسبة لمشروعات الثروة الحيوانية يتوجب البُعد عن الكتل السكنية مسافة لا تقل عن 300 متر، متابعا أنه في حالة توافر هذه الشروط بالإضافة إلى أشتراطات المأوى و المسكن الخاص بالحيوان، يتم إصدار التراخيص اللازمة و توعية المواطنين، مؤكدا وجود إستفادات متعددة لهم من خلال المشروعات القومية و المبادرات.

أضاف "سلام"، أن هناك تكامل بين مشروعات الثروة الحيوانية و مبادرة حياة كريمة و تنمية الريف المصري.

الأسعار الحالية أقل من الشهور الماضية

نوه، إلى أنه مع إطلاق المبادرات و التوسع في مشروعات الدلتا الجديدة و المليون و نصف فدان و غيرها، و الحملات التوعوية التي تقوم بها وزارة الزراعة لتوعية المربيين بإستخدام بدائل الأعلاف، بهدف الحد من إستيراد خامات الأعلاف و تقليل تكلفة مدخلات الإنتاج، و الذي سيؤدي إلى تقليل سعر المنتج النهائي،  مؤكدا أن كل هذه المشروعات تساهم في تقليل شكل كبير في الأسعار.

وتابع، أن مصر شهدت في الفترات الماضية تغيير ملحوظ بين الأسعار الحالية و الأسعار في الشهرين الماضيين. 
 

المزارع الدكتور حسام عبد الرازق سلام الدعم الفنى بيزنس شيماء موسى صدى البلد

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