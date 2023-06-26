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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

خطة الأمير ويليام للقضاء على خطر يهدد بريطانيا

الأمير ويليام
الأمير ويليام

يعتزم الأمير ويليام إطلاق حملة كبيرة لمدة خمس سنوات لإنهاء التشرد في المملكة المتحدة، حيث تستثمر مؤسسة أمير ويلز الخيرية 3 ملايين جنيه إسترليني في هذه المبادرة التي تهدف إلى القضاء على التشرد.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، سيتم استخدام ستة مواقع في جميع أنحاء بريطانيا للاختبار وتبني الأفكار التي تساعد في الحد من التشرد. وأعرب الأمير ويليام عن إيمانه بأنه يجب أن يتمتع كل شخص بمنزل آمن ويتم معاملته بكرامة.

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تعد مبادرة "Homewards" واحدة من المشاريع المحددة للأمير ويلز، الذي يدرك أن الالتزام بهذه القضية يأتي مصحوبًا بخطر اتهامه بالابتعاد عن السياسة. 

خطة الأمير ويليام للقضاء على التشرد

وقبل الإطلاق، تحدث الأمير ويليام إلى زعيم حزب العمال كير ستارمر، ووزير رفع المستوى مايكل جوف، ويعتبر هذا الأمر قضية شخصية بالنسبة لويليام، حيث ربطها بتأثير والدته، الأميرة ديانا، التي جلبته إلى جمعيات التشرد الخيرية عندما كان طفلا. 

وتأتي هذه المبادرة، في جميع أنحاء بريطانيا حيث يعيش أكثر من 300,000 شخص بلا مأوى، بما في ذلك الذين علقوا في أماكن الإقامة المؤقتة او يعيشوا في ظروف قاسية.

وبالإضافة إلى منع التشرد، هناك هدف لتغيير المواقف وإظهار عدد الأشخاص الذين يمكن أن يتأثروا، ووسيقوم الأمير وليام بجولة صافرة لمدة يومين في المملكة المتحدة للكشف عن مواقع المبادرة، التي تدعمها جمعيات خيرية مثل Shelter وCentrepoint وCrisis وThe Passage.

الأمير ويليام الأمير ويليام وزوجته زوجة الأمير ويليام

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