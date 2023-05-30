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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

سر لم يعرفه أحد.. الأمير ويليام تخفى بهذه الطريقة للدراسة في الجامعة

الأمير ويليام والأميرة
الأمير ويليام والأميرة كيت

كشفت تقارير إعلامية حديثة أن الأمير ويليام، ولي عهد بريطانيا، استخدم اسمًا مزيفًا خلال دراسته الجامعية في جامعة سانت أندروز في اسكتلندا. 

ووفقا لموقع “ياهو نيوز”، اختار الأمير ويليام اسم "ستيف" كاسم مستعار أثناء تواجده في الجامعة، واستخدمه لتجنب الانتباه والتعرف عليه من قبل زملائه والصحفيين.

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وأشارت التقارير إلى أن الأمير ويليام اتفق مع وسائل الإعلام على تركه في سلام خلال فترة دراسته الجامعية، وتم تحذير الطلاب من تسريب أي قصص عن العائلة المالكة.

وبحسب تقرير سابق لصحيفة "ذا ميرور"، فإن كيت ميدلتون، زوجة الأمير ويليام، كانت تحمل لقبًا آخر لوليام، وهو "ويليام الكبير". وتعد هذه الألقاب شائعة بين أفراد العائلة المالكة.

ويعد الأمير ويليام واحدًا من أكثر الأشخاص شهرة في العالم، وقد أمضى معظم حياته تحت الأضواء العامة بفضل مكانته البارزة كخليف للعرش البريطاني.

 وتعد هذه الحادثة الأخيرة هي واحدة من بين العديد من الأشياء الغريبة التي يمكن أن تفعلها الأشخاص الشهيرة لتجنب الاهتمام الزائد والتعرف عليهم.

وتثير هذه الحادثة أيضًا الكثير من التساؤلات حول حياة الأمير ويليام خلف الكواليس، والتي قد لا تكون معروفة للجمهور بالكامل. 

ويعد هذا الأمر مثيرًا للاهتمام بالنسبة للمتابعين والمعجبين الذين يرغبون في معرفة المزيد عن حياة الأمير الخاصة وسط الضغوط الشديدة التي يتعرض لها بسبب مكانته البارزة في العائلة المالكة.

الأمير ويليام اسكتلندا

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