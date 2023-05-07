بيرة عليها صورة الملك تشارلز.. ويليام وكيت ميدلتون يفاجئان المحتفلين بقلعة وندسور

شارك أمير وأميرة ويلز، ويليام وكيت ميدلتون عشرات الآلاف من المحتفلين بتتويج الملك تشارلز الثالث ملكا رسميا لـ بريطانيا خلال جولة مشي بينهم وصلت لمدة 40 دقيقة.

ومنذ وقت مبكر، صباح اليوم الأحد، اجتمع عشرات الآلاف في قلعة وندسور للاحتفال بتتويج الملك ومشاهدة أيقونات البوب ليونيل ريتشي وكاتي بيري وتيك وغيرهم من النجوم.

تتويج تشارلز الثالث ملكا لـ بريطانيا

وخلال الاحتفالات، فاجىء الأمير ويليام وكيت ميدلتون الحشود حيث تصافحا معهم وتحدثا تحت أشعة الشمس الساطعة بعد يوم التتويج الممطر.

وظهر بأيدي الأمير وليام مشروب “بيرة” عليه صورة والده الملك تشارلز الثالث، وكذلك تم توزيع مجموعة متنوعة من الكوكتيلات محلية الصنع على المحتفلين.

وكشف وريث العرش أن رقبة والده تشارلز أصيبت الليلة الماضية بعد أن ارتدى تاج سانت إدوارد، الذي يزن 5 أرطال لافتا إلى أنه كان يجب تعديله بعناية من قبل رئيس أساقفة كانتربري للتأكد من أنه لن يؤذي رأس الملك.

وفي حديثه إلى مجموعة من المعجبين، أكد الأمير ويليام وكيت ميدلتون: "أعتقد أن رقبته أصيبت بالألم الليلة الماضية أيضا بسبب التاج ... إن وزنه ثقيل".