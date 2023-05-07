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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الآلاف في الشوارع.. استمرار الاحتفال بتتويج تشارلز ملكا لـ بريطانيا |بث مباشر

استمرار الاحتفال
استمرار الاحتفال بتتويج تشارلز ملكا لـ بريطانيا

لليوم الثاني على التوالي، يعرض مقطع فيديو بث مباشر تنشره صحيفة “ديلي ميل” البريطانية استمرار احتفال الآلاف في الشوارع بتتويج الملك تشارلز الثالث ملكا رسميا لـ بريطانيا بعد أن تولى مقاليد الحكم منذ 8 سبتمبر الماضي خلفا لوالدته، الملكة إليزابيث الثانية التي وافتها المنية بعد نحو 70 عاما ملكة على عرش بريطانيا.

حفل تتويج تشارلز الثالث

ويتضمن مخطط تتويج الملك تشارلز الثالث فعاليات تقام على مدار أيام السبت والأحد والاثنين من 6 لـ 8 مايو، ففي يوم السبت 6 مايو سافر الملك والملكة القرينة من وإلى وستمنستر في استعراضين كبيرين، الأول “موكب الملك”، والثاني: “موكب التتويج” وسط القوات والفرق العسكرية وأفراد العائلة المالكة الآخرين الذين سيجتمعون معهم في شرفة القصر وسط الضيوف.

وخلال اليوم الأحد  7 مايو يقام حفل في إيست لون وندسور كاسل، بمشاركة برايان ماي وإلتون جون وفرقة سبايس جيرلز وإد شيران ورود ستيوارت حيث  يستمتع الآلاف في جميع أنحاء البلاد أيضا بالحفلات التي تقام في الشوارع كجزء من الغداء الكبير.

استمرار الاحتفال بتتويج تشارلز ملكا لـ بريطانيا

أما غدا الاثنين  8 مايو يُطلب من مشاهير المساعدة الكبيرة إعطاء وقتهم وإنشاء «إرث تطوعي» للاحتفال بإخلاص الملك الطويل للخدمة العامة، متوقعا أن يشمل ذلك آلاف الجنود والفرق العسكرية وأعضاء آخرين من العائلة المالكة، الذين بمجرد عودتهم إلى القصر سيظهر الملك والملكة القرينة والعائلة المالكة على الشرفة لاختتام الاحتفالات.

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