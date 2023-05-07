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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تشارلز حزين لاختفاء هاري.. كيف استقبل ملك بريطانيا حفيده من ميجان ماركل

صدى البلد

رفع الملك البريطاني الجديد كأسًا لشرب نخب عيد الميلاد الرابع لابن الأمير هاري آرشي في قصر باكنغهام أمس في خطوة تكريمًا لحفيده الذي بالكاد رآه.

وعلى الرغم من الحدة المستمرة مع هاري، الذي كان على متن طائرة عائدة إلى الولايات المتحدة في غضون ساعات من تتويج والده، فقد حرص تشارلز العاطفي على ذكر أحفاده الغائبين وكذلك الحاضرين في يومه الكبير.

وجاءت اللحظة المؤثرة في تجمع عائلي خاص في القصر بعد تتويج كنيسة وستمنستر وظهوره على الشرفة مع الملكة كاميلا.

ومن المفهوم أنه تم توجيه دعوة بأدب إلى هاري للانضمام إلى غداء العائلة ، لكنه قرر العودة إلى كاليفورنيا للاحتفال بعيد آرتشي الكبير.

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وبقيت زوجته، ميجان ، مع ابنهما وابنتهما ليليبت ، وقيل إنها تنظم حفلة صغيرة للعائلة والأصدقاء.

قال مصدر مقرب إنه في حين أن معظم أفراد العائلة المالكة 'تنفسوا الصعداء' لأن هاري لم ينضم إليهم ، بدا الملك ، 74 عامًا ، 'محبطًا حقًا لأنه لم يبق'.

بعد الكثير من التكهنات ، لم ينضم الأمير هاري إلى عائلته على شرفة قصر باكنغهام بعد تتويج الملك تشارلز الثالث وباقي أفراد العائلة المالكة بعد حفل التتويج في أقدم تقليد ملكي يشارك فيه الأمراء وأفراد العائلة المالكة كلها

وبعد حفل التتويج، عادةً ما يحيي الملك والعائلة المالكة بالأمة من شرفة القصر بعد أحداث الدولة الكبرى، ولكن بالنسبة للتتويج ، تم استبعاد هاري ولم ينضم إلى الملك تشارلز والملكة كاميلا

وخلال الحفل،  تشارلز الثالث ملك المملكة البريطانيه المتحده والامير ويليام ولي العهد أول المباركين لوالده بينما يقف الاحتياطي هاري متفرجا وسط المهنئين غريبا عن عائلته الملكيه التي حصرت حضوره في الكنيسة فقط ولم تسمح له بالمشاركة في الموكب الملكي العائد إلى قصر بيكنج هم والتقاط الصور التذكارية مع أفراد عائلته على شرفة القصر.

التقطت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بعض اللقطات للأمير هاري وهو في مطار هيثرو مغادراً لندن وعائدا إلى زوجته ميجان ماركل في الولايات المتحدة في ولاية كاليفورنيا بعد انتهاء حفل تتويج والده الملك تشارلز الثالث ملكاً على بريطانيا وقرينته الملكة كاميلا.

 

 

 

وجلس الأمير هاري خلال حفل التتويج في الصف الثالث ولم يظهر كل من هاري وعمه الأمير أندرو على شرفة قصر باكنجهام في ختام الحفل اليوم ، حيث أكد القصر في وقت سابق أن أفراد العائلة المالكة السابقين ليس لهم دور رسمي في هذا الحدث.

 

 

وبعد انتهاء حفل تتويج والده في كنيسة وستمنستر التاريخية ، دخل هاري مباشرة إلى سيارة غادرت لندن فورًا وتوجه إلى المطار.

في وقت سابق ، قال قارئ الشفاه إن الدوق أخبر جاك بروكسبانك أنه كان يتجه "مباشرة إلى المطار" خلال محادثة أبناء عمه وهم في انتظار بدء حفل التتويج.

وكان من المتوقع أن يعود هاري بسرعة إلى زوجته ميجان ماركل في مونتيسيتو حتى يتمكنوا من الاحتفال بعيد ميلاد ابنهم ، أرتشي ، الذي يبلغ من العمر أربع سنوات.

وبحسب صحيفة ديلي ميل، استقل الامير هاري  رحلة الخطوط الجوية البريطانية إلى لوس أنجلوس الدولية، ويبلغ وقت الرحلة حوالي 11 ساعة ، مما يعني أنه يمكن أن يعود إلى كاليفورنيا في الوقت المناسب لعيدميلاد ابنه.

 

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