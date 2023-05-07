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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أرقام خيالية.. سعر مجوهرات تشارلز في حفل تتويجه| وهذه تكلفة الحفل

ملك بريطانيا
ملك بريطانيا

لفتت حفل تتويج ملك بريطانيا تشارلز الثالث أنظار العالم، والذي أقيم فيه كنيسة وستمنستر ابى، ونقل على أكثر قناة في دول العالم.

وارتدى ملك بريطانيا تشارلز الثالث مجموعة من المجوهرات التي خطفت الأنظار أثناء تتويجه، والتي لا تقدر بثمن وفقا للموقع الملكي الرسمي.

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تكلفة مجوهرات ملك بريطانيا

نظرًا لعدم الرغبة الشديدة في بيع المجوهرات على الإطلاق لا يوجد تقدير رسمي لمقدار قيمة المجموعة - على الرغم من أن بعض خبراء المجوهرات يقدرون القيمة الإجمالية بما يصل إلى 8 مليارات دولار.

تكلفة حفل تتويج ملك بريطانيا 

تشير بعض التوقعات إلى أن حفل تتويج تشارلز الثالث والملكة - قد تكلف ما بين 50-100 مليون جنيه إسترليني، أي بلغ حوالي 120 مليون دولار، وذلك حسب ما نشره موقع independent.

كما أشارت أبحاث The Guardian حول ثروة تشارلز إلى أن ثروة الملك تقدر بنحو 1.8 مليار جنيه إسترليني

وجاء حفل تتويج تشارلز وسط أزمة غلاء المعيشة التي تواجه المملكة المتحدة وعلى خلفية إضرابات الأطباء والمعلمين وغيرهم من الموظفين العموميين بشأن رواتبهم ، وقد وصف النقاد تتويج الملك بأنه إهدار لأموال دافعي الضرائب.

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