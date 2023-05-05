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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بتحب الاحتشام.. شاهد فستان مي فاروق قبل وبعد التعديل في حفل الموجي

مي فاروق
مي فاروق

تصدرت الفنانة مي فاروق مؤشر البحث جوجل بعد حفل روائع الموجي ليلة أمس، لتألقها بأدائها المميز في أغنية أم كلثوم إسأل روحك.

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ولم تتصدر مي فاروق الترند بسبب أدائها المتميز في الغناء فقط، بل في اختيارها الاطلالة المميزة، حيث خطفت الأنظار بفستان باللون الأسود الطويل، دون أي تكلف، مزود بوصلة باللون الاسود والذهبي تغطي الأكتاف وحتى لأسفل الفستان من تصميم إيمان عجلان.

فستان مي فاروق بعد التعديل 

وتداول عدد من رواد السوشيال ميديا، صور للفستان على عارضة أزياء أخرى وهو بدون وصلة الأكتاف، فكان مفتوحا من منطقة الصدر، ولكنها تميل إلى الاحتشام لذلك أضافت تعديلا يناسب شخصيتها.

فستان مي فاروق قبل التعديل 

حفل روائع الموجي 

وأقيم الحفل على خشبة مسرح أبوبكر سالم، بمنطقة بوليفارد رياض سيتى، وتضمن عددا كبيرا من الأغانى والألحان التي اشتهر بها وغناها نجوم وكبار المطربين في الوطن العربى، أمثال أم كلثوم، وعبدالحليم حافظ، ونجاة الصغيرة، وشادية، وفايزة أحمد، ووردة، وصباح، وطلال مداح، والأمير عبدالله الفيصل، والأمير بدر بن عبدالمحسن

مي فاروق حفل روائع الموجي الفنانة مى فاروق روائع الموجي صور مي فاروق

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