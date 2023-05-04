قالت إن جمالها طبيعي .. صور تكشف تغيير ملامح دنيا بطمة

أثارت الفنانة دنيا بطمة جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، بعد تداول صور لها تكشف عن تغيير ملحوظ في ملامحها.

وظهرت دنيا بطمة، بذقن أكثر حدة، وشفاهها أكثر انتفاخاً، مما لاقت سخرية وانتقادات كبيرة على صفحات السوشيال ميديا.

وبعد أن تعرضت لهجوم لاذع على احدث ظهور لها، أثارت جدلا أكبر بتصريحاتها المتداولة بأنها تمتلك جمالا طبيعيا يخلو من عمليات التجميل.

لكن رد الجمهور بمجموعة صور من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، منذ بدايتها الفنية في برنامج المسابقات ارب ايدول، وحتى نالت شهرة واسعة في الوطن العربي.

وظهرت دنيا بطمة في بداية ظهورها الفني بوزن نحيف، وملامح بسيطة وشعر قصير، لكن مع مرور الوقت واكتساب شهرة، تغيرت ملامحها بشكل ملحوظ، حيث أصبحت أنفها وذقنها أكثر نحافة، ووزنها زائد، مع خصلات شعر ناعم انسيابي.

دنيا بطمة

الفنانة دنيا بطمة

الفنانة دنيا بطمة

الفنانة دنيا بطمة

الفنانة دنيا بطمة