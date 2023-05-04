بآلاف الجنيهات.. سعر إطلالة أنغام في أحدث ظهور

تألقت الفنانة أنغام، من المملكة العربية السعودية، بإطلالة أنيقة، استعدادا لإحياء حفل تكريمي للموسيقار الراحل محمد الموجي، مع مجموعة كبيرة من نجوم الفن.

وخطفت أنغام الأنظار بإطلالتها الأنيقة والبسيطة، مرتدية جمبسوت باللون الاحمر المنقوش، بقماش الستان، ما يتناسب مع سهرتها.

إطلالة أنغام من السعودية

سعر إطلالة أنغام

وحمل الجمبسوت توقيع دار الأزياء العالمية farm Rio، وبلغ سعره حوالي 268 يورو، أي ما يعادل بالمصري حوالي 10 آلاف جنيه.

ونسقت مع الإطلالة حذاء ذو كعب عال باللون الابيض يبرز إطلالتها الأنيقة.

وبرزت الفنانة أنغام جمالها، بلمسات جماليه بسيطة كعادتها، فهي تميل إلى البساطة والبعد عن التكلف، فوضعت المكياج البسيط المتناسق مع إطلالتها الأنيقة الرقيقة.

كما اعتمدت أنغام على تسريحة شعرها القصير المموج على الكتف دون وضع اي اكسسوارات.

حفل الموسيقار محمد الموجي

وتُعرض سهرة "روائع الموسيقار محمد الموجي" على " MBCمصر" الخميس 4 مايو 2023 الساعة 9:00 مساءً.

