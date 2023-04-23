لن تتوقع ثمنه .. سعر حذاء ياسمين صبري في أحدث ظهور

شاركت الفنانة ياسمين صبري صور جديدة مع جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وخطفت ياسمين صبري الأنظار، بإطلالة ناعمة جذابة، مرتدية فستان باللون البنفسجي، مجسم يبرز جمال قوامها، بصيحة الاوف شولدر، والكرانيش من أسفل.

سعر حذاء ياسمين صبري

ونسقت ياسمين صبري مع الفستان، حذاء ذو كعب عال، باللون النحاسي، مرصع باللؤلؤ، يحمل توقيع ماركة Jimmy Choo، وبلغ سعر الحذاء 7381 ريال سعودي، اي حوالي 60 ألف جنيه.

وانهالت تعليقات الجمهور على صور ياسمين صبري، بإنها صاحبة الاطلالات الأنيقة، وأنها تستطيع اختيار الألوان التي تناسبها وتتماشى مع الموضة العالمية.

سعر حذاء ياسمين صبري في احدث ظهور لها على السوشيال ميديا



