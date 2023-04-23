نوع من تسالي العيد يحميك من السرطان والسكري .. تعرف عليه

يعتبر الحمص رخيص ولذيذ ومتعدد الاستخدامات، طعامًا يسهل إضافته إلى نظامك الغذائي للحصول على فوائد غذائية، ومن أبرز التسالي التي تقدم على المائدة في العيد.

فوائد الحمص

واليكم فوائد الحمص حسب موقع health.

الحماية من السرطان

مضادات الأكسدة ضرورية لمساعدة الجسم على إزالة المواد السامة التي تسمى الجذور الحرة التي تتراكم في الجسم. إنها تدمر الخلايا وتسبب مشاكل صحية مختلفة ، بما في ذلك السرطان، كما يعمل السيلينيوم وبيتا كاروتين في الحمص كمضادات للأكسدة ، مع نشاط السيلينيوم المضاد للأكسدة المرتبط بالوقاية من السرطان.

الوقاية من السكري

إن جمعية السكري الأمريكية توصي بها كغذاء رئيسي لمرضى السكري، أظهرت إحدى الدراسات أن تناول ما لا يقل عن 30 جرامًا من الألياف يوميًا يمكن أن يقلل الالتهاب لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الأول، بينما قالت دراسة أخرى إن اتباع نظام غذائي غني بالألياف قد يساعد في خفض مستويات السكر في الدم وتقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

يعزز عملية الهضم

الحمص غني بالألياف القابلة للذوبان ، والتي لا تساعد فقط على زيادة كمية البكتيريا الصحية في الأمعاء ، ولكنها تحافظ أيضًا على البكتيريا غير الصحية تحت السيطرة، وهذا بدوره يقلل من خطر الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي ، مثل متلازمة القولون العصبي وسرطان القولون.