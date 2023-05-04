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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لن تتوقعه .. سعر فستان شيرين عبد الوهاب يثير ضجة

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

تألقت الفنانة شيرين عبد الوهاب، من المملكة العربية السعودية، بإطلالة جذابة، قبل احياء حفل تكريمي للموسيقار الراحل محمد الموجي، بساعات.

وخطفت شيرين عبد الوهاب الأنظار بإطلالتها الجذابة، مرتدية فستان بخامة الحرير منقوش باللون الاسود في الرمادي الداكن طويل، ووضعت على الخصر حزام باللون الأسود يبرز قوامها.

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سعر فستان شيرين عبد الوهاب

وحمل الفستان توقيع دار الأزياء العالمية Louis Vuitton، وبلغ سعره حوالي 50 الف جنيه مصري.

ونسقت شيرين مع إطلالتها ارتداء حقيبة صغيرة الحجم باللون الأسود، مع حذاء بكعب عال باللون الأبيض ليبرز جمال إطلالتها.

واعتمدت في لمساتها الجمالية قصة شعر قصيرة بخصلات مموجة، مع وضع المكياج الهادئ.

فستان شيرين عبد الوهاب 

حفل الموسيقار محمد الموجي

وتُعرض سهرة "روائع الموسيقار محمد الموجي" على " MBCمصر" الخميس 4 مايو 2023 الساعة 9:00 مساءً.
 

شيرين عبد الوهاب فستان شيرين عبد الوهاب الفنانة شيرين عبد الوهاب الراحل محمد الموجي Louis Vuitton

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