شاهد| ماذا فعل حصان ملكي مذعور خلال حفل تتويج الملك تشارلز

كشفت لقطات صادمة عن حصان ملكي مذعور، وهو يقتحم صفوف جمهور حفل تتويج الملك تشارلز وزوجته الملكة كاميلا، لشعوره بحالة من الخوف دفعته للرجوع إلى الوراء ليجتاز خيول الحاشية الملكية، ويصطدم بالجمهور أمس.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، يبين الفيديو عودة الحصان بسلاح الفرسان الملكي إلى الخلف ليتجاوز الحاجز المعدني الموضوع بين الجمهور و الحرس ، اثناء عبور عربة الملك تشارلز برفقة زوجته الملكة كاميلا خلال عودتهما إلى قصر باكجنهام.

حاول قائد الحصان الملكي يائساً، كبح جماح حصانه المذعور بعد ان ظل يرجع بسرعة كبيرة إلى الخلف.

فيما ركض الحرس الملكي للابتعاد عن طريق الحصان الخارج عن السيطرة ، بعد ان اتجه نحوهم بطريقة مفزعة كادت تصيبهم بالأذى.

وتفرق الجمهور الذي اصطف خلف الحاجز المعدني، لإلقاء نظرة على الملك الجديد، عندما أدركوا الخطر الذي يواجهونه جراء انفلات الحصان من صاحبه.

فيما لم يصب أحد بجروح خطيرة من قبل الحصان بعد ان فقد الحارس السيطرة عليه، ليظهر الفيديو المتداول أحد الضباط وهو يعرج جراء اصطدام الحصان به.