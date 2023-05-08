عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حب ويليام القديم| غريمة كيت ميدلتون تثير الجدل في حفل تتويج تشارلز

كيت ميدلتون والأمير
كيت ميدلتون والأمير ويليام

تزايدت التكهنات حول منافسة جديدة بين كيت ميدلتون وعارضة الأزياء السابقة روز هانبري الحبيبة السابقة للأمير ويليام، بعد حضور روز تتويج الملك تشارلز الثالث.

ووفقا لموقع “cosmopolitan” لفت الحضور غير المتوقع لروز الأنظار، إذ شهد في السابق شائعات عن علاقة بينها وبين الأمير ويليام.

txt

الملكة المستقبلية.. كيف خالفت كيت ميدلتون القواعد الرسمية لحفل التتويج؟

txt

مشهد مؤثر يجمع بين كيت ميدلتون وطفلة خلال الاحتفال بتتويج الملك تشارلز

هذه الشائعات تحدثت عن وجود علاقة غرامية بين ويليام وروز التي أصبحت مقربة من العائلة المالكة، وأن كيت قد واجهته بسببها. ولكن تم تحليلها من قبل عدة مصادر مختلفة، إذ صرح مراسل الديلي ميل الملكي بأن هذه الشائعات غير صحيحة تماما.

وفي حين أن لا يوجد أي دليل على وجود أي خلاف بين كيت وروز، فإن هذه الشائعات قد تركت بصمة على العلاقة بين الأمير وزوجته، وكانت سببا في إعادة التأكيد على محبتهما ووفائهما لبعضهما البعض.

ويبدو أن حضور روز تتويج الملك تشارلز الثالث لم يكن سوى تأكيد على العلاقة الجيدة بين العائلتين المالكة والتزامهما بالوفاء للتاج. 

ومع ذلك، فإن الصحف البريطانية الشائكة تتحدث عن "منافسة روز وكيت"، وتتوقع أن تستمر هذه الشائعات في الظهور في المستقبل.

وعلى الرغم من أن العلاقات الجيدة بين أعضاء العائلة المالكة تبدو واضحة، فإنها لا تمنع ظهور الشائعات والتكهنات في المستقبل.

الأمير ويليام العائلة المالكة الملك تشارلز كيت ميدلتون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ابتعد للراحة النفسية.. إنبي: إريك تراوري تواصل معنا بعد اختفاء 9 أيام

إجراء عاجل من الأهلي تجاه حسين الشحات| تفاصيل

ازاي.. تعليق مثير من خالد الغندور عقب الإعلان عن عقوبات الزمالك

480 جنيها.. هبوط غير متوقع في أسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

السوبر الجديد.. بشرى سارة لعشاق الزمالك بعد انسحابه أمام الأهلي

4 مباريات.. تفاصيل جديدة في تخفيض الاستئناف عقوبة كهربا نجم الأهلي

البانيه نزل 55 جنيها.. أسعار الدواجن تتراجع بقوة الآن بعد هبوط الأعلاف

وفاة إمام المسجد النبوي السابق محمد خليل القارئ عن 48 عامًا

ترشيحاتنا

لن يحدث قبل عامين.. أجمل الصور لخسوف القمر حول العالم

نور الشربيني تعود لصدارة التصنيف العالمي لسيدات الإسكواش

هخليكي تخسي.. عامل يقيم علاقة مع فتاة وينشر صورا لها وفيديوهات على الفيس

بـ جامع عمرو .. الأوقاف تعلن عن افتتاح مركز طه النعماني لتلاوة القرآن

التغيرات المناخية أبرزها.. عضو زراعة النواب يكشف المقرر طرحه بـ الحوار الوطني

الاستثمارات الصينية.. مدبولي: نُثمن دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في استثمار الفرص والإمكانات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الموافقة على أول لقاح ضده.. معلومات صادمة عن الفيروس المخلوي التنفسي

فاكهة غير متوقعة.. عصير يحميك من أمراض القلب

سعر إطلالة الملكة رانيا في لندن

فن مصري قديم ظهر في حفل تتويج الملك تشارلز.. تعرف على تاريخه

فيديو

عودة انخفاض درجات الحرارة وفرص لسقوط الأمطار على هذه المناطق.. فيديو

أسعار الذهب اليوم الاثنين في الأسواق .. والدولار بالبنوك | فيديو

سعرها 117 مليون جنيه.. حقيقة شراء محمد رمضان للسيارة الطائرة

بعد وفاة الطفلة العراقية.. امنع أولادك من مشروب الطاقة الخطير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ