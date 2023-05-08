حب ويليام القديم| غريمة كيت ميدلتون تثير الجدل في حفل تتويج تشارلز

تزايدت التكهنات حول منافسة جديدة بين كيت ميدلتون وعارضة الأزياء السابقة روز هانبري الحبيبة السابقة للأمير ويليام، بعد حضور روز تتويج الملك تشارلز الثالث.

ووفقا لموقع “cosmopolitan” لفت الحضور غير المتوقع لروز الأنظار، إذ شهد في السابق شائعات عن علاقة بينها وبين الأمير ويليام.

هذه الشائعات تحدثت عن وجود علاقة غرامية بين ويليام وروز التي أصبحت مقربة من العائلة المالكة، وأن كيت قد واجهته بسببها. ولكن تم تحليلها من قبل عدة مصادر مختلفة، إذ صرح مراسل الديلي ميل الملكي بأن هذه الشائعات غير صحيحة تماما.

وفي حين أن لا يوجد أي دليل على وجود أي خلاف بين كيت وروز، فإن هذه الشائعات قد تركت بصمة على العلاقة بين الأمير وزوجته، وكانت سببا في إعادة التأكيد على محبتهما ووفائهما لبعضهما البعض.

ويبدو أن حضور روز تتويج الملك تشارلز الثالث لم يكن سوى تأكيد على العلاقة الجيدة بين العائلتين المالكة والتزامهما بالوفاء للتاج.

ومع ذلك، فإن الصحف البريطانية الشائكة تتحدث عن "منافسة روز وكيت"، وتتوقع أن تستمر هذه الشائعات في الظهور في المستقبل.

وعلى الرغم من أن العلاقات الجيدة بين أعضاء العائلة المالكة تبدو واضحة، فإنها لا تمنع ظهور الشائعات والتكهنات في المستقبل.