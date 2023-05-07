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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

مشهد مؤثر يجمع بين كيت ميدلتون وطفلة خلال الاحتفال بتتويج الملك تشارلز

الاحتفال بتتويج
الاحتفال بتتويج الملك تشارلز الثالث ملكا لـ بريطانيا

وثق مقطع فيديو، لحظات مؤثرة جمعت بين أميرة ويلز، كيت ميدلتون وطفلة، وسط الحشود التي ستظل تحتفل حتى غدا الاثنين، بتتويج الملك تشارلز الثالث ملكا رسميا لبريطانيا خليفا لوالدته الملكة إليزابيث الثانية. 

وحسب ما ذكرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، اليوم الأحد، فقد انفجرت طفلة صغيرة في البكاء عندما رأت الأميرة كيت ميدلتون أمامها وسط عشرات الآلاف الحشود المحتفلة بتتويج الملك تشارلز. 

وليام وكيت ميدلتون

وفي قلعة وندسور، نزلت الأميرة كيت ميدلتون على ركبتيها لتكون في مستوي الطفلة الصغيرة، قائلة لها وسط حديثهما: “هل تريدين عناقا؟ لتجيبها الطفلة ”نعم من فضلك'' وسط سعادة من الحاضرين. 

وظهرت الطفلة الصغيرة خلال مقطع الفيديو المتداول ترتدي عقالا معلقا به علم بريطانيا مغطى بزخارف بريطانية وطنية، كما لفت التقرير إلى أن أمير ويلز، ويليام تحدث مع الطفلة، التي لم يكشف عن اسمها أيضا. 

جدير بالذكر أن غدا الاثنين  8 مايو يُطلب من المشاهير إنشاء «إرث تطوعي» للاحتفال بإخلاص الملك الطويل للخدمة العامة، متوقعا أن يشمل ذلك آلاف الجنود والفرق العسكرية وأعضاء آخرين من العائلة المالكة، الذين بمجرد عودتهم إلى القصر سيظهر الملك والملكة القرينة والعائلة المالكة على الشرفة لاختتام الاحتفالات.

بيرة عليها صورة الملك تشارلز.. ويليام وكيت ميدلتون يفاجئان المحتفلين بقلعة وندسور

الآلاف في الشوارع.. استمرار الاحتفال بتتويج تشارلز ملكا لـ بريطانيا |بث مباشر

مشهد مؤثر يجمع بين كيت ميدلتون وطفلة خلال الاحتفال بتتويج الملك تشارلز 
 الاحتفال بتتويج الملك تشارلز 

 

 

 

 

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