عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أكلة العيد .. طريقة عمل حلويات المدبح

صدى البلد

إذا كنت من محبي اكلات المسمط نقدم لك اليوم طريقة عمل حلويات المدبح
المكونات

¼ كيلو لحم رأس ضأن.
¼ كيلو فشة.
¼ كيلو طحال.
¼ كيلو كبد.
¼ كيلو قلب.
¼ كيلو كلاوي.
⅛ كيلو لية "دهن" ضأن.
 بصلة متوسطة الحجم مقطعة أرباع.
2 فص حبهان "هيل".
2 ورق لورا "غار".
2 ملعقة كبيرة زيت نباتي.
5 فصوص ثوم مفروم.
¾ كوب فلفل رومي أخضر مقطع مكعبات.
2 قرن فلفل حار مقطع "إختياري".
ملعقة صغيرة كمون.
ملعقة صغيرة كركم.
ثلاث ملاعق كبيرة عصير ليمون.
ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.


الطريقة 

قطعي لحم الرأس والفشة والطحال مكعبات صغيرة، ثم ضعيها في قدر، وغطيها بكمية كافية من الماء لسلقها. أضيفي البصل المقطع وورق اللورا والحبهان إلى القدر، ثم غطيها واتركيها على نار متوسطة حتى تنضج.  
قطعي الكبد والكلاوي والقلب مكعبات صغيرة.  
في مقلاة كبيرة على نار متوسطة، ضعي الزيت مع اللية وقلبي حتى تذوب اللية.  
ضعي الكبد والكلاوي والقلب في المقلاة، وقلبي حتى تصبح نصف ناضجة.  
أضيفي لحم الرأس والفشة والطحال والثوم والفلفل الرومي والفلفل الحار والتوابل إلى المقلاة.  
قلبي المكونات جيدًا حتى تتحمر من جميع الجهات، ثم أخفضي حرارة النار وغطي المقلاة، واتركيها حتى تنضج.  
أضيفي عصير الليمون إلى الحلويات، وقلبي دقيقتين، ثم ارفعيها من على النار.  
قدمي حلويات المدبح ساخنة مع الخبز وسلطة خضراء وسلطة طحينة.

الكلاوي ثوم مفروم حلويات المدبح فصوص ثوم كيلو لحم لحم الراس الفلفل الحار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد : نسبة الرطوبة بالمناطق الساحلية تصل لـ 75 %

500 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب وعيار21 الآن قبل العيد.. اشتري شبكتك بسرعة

خالد الغندور يطرح سؤالا للجمهور بعد فوز الأهلي على منتخب السويس

قريبًا على الدائري| الأتوبيس الترددي يعمل في هذا الموعد.. والميكروباص ممنوع

البانيه نزل 25|تراجع جديد يضرب أسعار الدواجن بعد هبوط الأعلاف 9000 جنيه

رسميا الآن في البنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بعد قرار البنك المركزي

دعاء يوم التروية لغير الحاج .. أدركه بـ 6 كلمات جامعة حتى مغيب الشمس

من وقفة عرفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس خلال إجازة عيد الأضحى المبارك

ترشيحاتنا

جبالى يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى المبارك

مع اقتراب عيد الأضحى 2023 .. الحبس 5 سنوات عقوبة غش اللحوم

امتحان الجغرافيا ثانوية عامة 2023|معلم ينشر الإجابات الصحيحة ويؤكد سهولة الأسئلة

في 27 محافظة | معلومات تهمك عن مبادرة 100 يوم صحة

يوم التروية.. هل يجوز للحاج ترك المبيت بمنى والذهاب إلى عرفات مباشرة

حضور تاريخي.. ماذا ناقش السيسي ومودي في أول زيارة له للقاهرة؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلة العيد .. طريقة عمل حلويات المدبح

يختتم غدا.. ثقافة الدقهلية تواصل ليالي العرض المسرحي «العمى»|صور

طريقة اقتصادية لعمل السينابون

جذابة ولافتة.. أسما شريف منير تثير الجدل بإطلالتها

فيديو

وقف يتفرج على رقصها.. فتاة تحرج التيك توكر الألماني نويل

كل ما تريد معرفته عن قوات قديروف الشيشانية.. ذراع بوتين العسكرية «فيديوجراف»

50 ألف قضية ضده.. دواء عالمي شهير يسبب السرطان

لغز الغواصة تيتان..عمل إجرامي أم قضاء وقدر؟ والشركة المصنّعة تعلن عن وظيفة شاغرة..فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ