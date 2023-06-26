أكلة العيد .. طريقة عمل حلويات المدبح

إذا كنت من محبي اكلات المسمط نقدم لك اليوم طريقة عمل حلويات المدبح

المكونات

¼ كيلو لحم رأس ضأن.

¼ كيلو فشة.

¼ كيلو طحال.

¼ كيلو كبد.

¼ كيلو قلب.

¼ كيلو كلاوي.

⅛ كيلو لية "دهن" ضأن.

بصلة متوسطة الحجم مقطعة أرباع.

2 فص حبهان "هيل".

2 ورق لورا "غار".

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي.

5 فصوص ثوم مفروم.

¾ كوب فلفل رومي أخضر مقطع مكعبات.

2 قرن فلفل حار مقطع "إختياري".

ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة صغيرة كركم.

ثلاث ملاعق كبيرة عصير ليمون.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.



الطريقة



قطعي لحم الرأس والفشة والطحال مكعبات صغيرة، ثم ضعيها في قدر، وغطيها بكمية كافية من الماء لسلقها. أضيفي البصل المقطع وورق اللورا والحبهان إلى القدر، ثم غطيها واتركيها على نار متوسطة حتى تنضج.

قطعي الكبد والكلاوي والقلب مكعبات صغيرة.

في مقلاة كبيرة على نار متوسطة، ضعي الزيت مع اللية وقلبي حتى تذوب اللية.

ضعي الكبد والكلاوي والقلب في المقلاة، وقلبي حتى تصبح نصف ناضجة.

أضيفي لحم الرأس والفشة والطحال والثوم والفلفل الرومي والفلفل الحار والتوابل إلى المقلاة.

قلبي المكونات جيدًا حتى تتحمر من جميع الجهات، ثم أخفضي حرارة النار وغطي المقلاة، واتركيها حتى تنضج.

أضيفي عصير الليمون إلى الحلويات، وقلبي دقيقتين، ثم ارفعيها من على النار.

قدمي حلويات المدبح ساخنة مع الخبز وسلطة خضراء وسلطة طحينة.