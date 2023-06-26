جابتلنا العار.. السجن من 5 لـ7 سنوات لأب ونجليه بتهمة قتل ابنته بمنشأة القناطر

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة مُسن بالسجن لمدة ٥ سنوات ومعاقبة اثنين من أبنائه وابن شقيقه بالسجن لمدة ٧ سنوات، لاتهامهم بقتل ابنة الأول بسبب سوء سلوكها بمنطقة منشأة القناطر.

كانت البداية بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد العثور على جثة فتاة بترعة المنصورية بمنطقة منشأة القناطر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري لمحل البلاغ.

وتبين العثور على جثة ربة منزل مكبلة بحبل ومثبت بها حجران، وأن وراء ارتكاب الواقعة والد المجني عليها واثنين من أشقائها وابن عمها، مقيمون بدائرة قسم شرطة الوراق، واستهدفت القوات المتهمين وأمكن ضبطه، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بسبب سوء سلوك المجني عليها.

تعود أحداث تلك الواقعة عندما تلقى مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بالعثور على جثة إحدى الفتيات بإحدى المجاري المائية بدائرة المركز، وتبين أنها مُكبلة بحبل ومُثبت بها حجران.

تم تحديد شخصية المجني عليها وتبين أنها (ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة إمبابة، وبعمل التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص "من أهلها" مقيمون بدائرة قسم شرطة الوراق.

وتم تحديد هوية الجناة وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات عائلية بينهم، قاموا على إثرها التخلص من المجني عليها وإلقائها في مجرى مائي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.