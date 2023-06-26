الراجل الأهلاوي يكسب.. ياسمين عز تثير الجدل بهذه الاطلالات

تصدرت الإعلامية ياسمين عز، ا لتريند عبر موقع جوجل بعد تصريحاتها الأخيرة قائلة: " إن الرجل الذي يشجع الأهلي "طول عمره أصيل"، وأكملت: "إيه هي مميزات وحلويات الرجل الأهلاوي؟"

اعتادت ياسمين عز على مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها التي تتسم بالأنوثة والاناقة في آن واحد، مما جعلها محط اهتمام متابعيها.

وتتميز ياسمين عز بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد ياسمين عز، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

أضافت: "عمره ما يتخلى عنك، مهما كنتي مدايقاه أو منكدية عليه، لإن من أول لحظة ليكوا سوا، هتلاقيه واخد عهد على نفسه، على الحلوة والمرة معاكي، لإن الرجل الأهلاوي مش بيرضى غير بالمركز الأول عشان كده لازم طول الوقت بريمو، شعرك شكلك طبخك، كله لازم يبقى نمرة واحد

وتابعت: "وبالنسبة للأكل، هتلاقي الراجل الأهلاوي مش فارقه معاك هتطبخي إيه؟، أو شكل السفرة عامل إزاي، إن شا لله تحطيله الأكل في اطباق بلاستيك أو كرتون، أهم حاجة تفرق معاه، إن ميقومش من على الترابيزة أو السفرة إلا لو شعبان على الآخر، طبق الفول أو الكشريعنده أحسن من حتة سوشي شكلها حلو بس متشبعوش، ولو بعد الشر فكرتى تغضبي وتسيبي اعرفي إن صعب قوي ترجعيله تاني، لإن الراجل الأهلاوي عنده قوانين صارمة، مش بيخالفها ولا يحيد عنها أبدا".

واختتمت: "وممكن الراجل الأهلاوي ميخرجكيش كتير وسط موسم الشغل بتاعه لإن عنده أهداف ومركز عليها ولا يمكن يحيد عنها أبدا، بستأكدي إن مهما تأخرت الخروجة أو الفسخة، مفيش موسم هيعدي عليكي وانت معاك زيرو خروجات، وبيعشق الاحتفال بكل مناسبة وعمره ماينسى الاحتفال بعيد ميلادك، وبيحب الاحتفالات بالمناسبات لإنه راجل فرفوش، ولو عملتيله صينية بطاطس بالبرتقال لأول مرة، عمره ماهينساها وهتلاقيه كل مرة يفكرك بيها، وبيقولك البطة ممكن".

ياسمين عز

ياسمين عز

ياسمين عز