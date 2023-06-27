استجابة لـ صدى البلد.. القابضة للشرب ترد على شكوى أهالي قرية جنبواي بالبحيرة

أرسل المركز الإعلامي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ردا على الشكوى الواردة تحت عنوان " أهالي قرية جنبواى بالبحيرة يستغيثون من غرق الشوارع بمياه الصرف الصحي".

قالت الشركة إن أعمال الصرف الصحي بقرية جنبواى "صرف ذاتي" تم تنفيذه بمعرفه الأهالي.

وجاري حاليآ توصيل خدمة الصرف الصحي بعدد ٦ مراكز بالبحيرة ضمن المرحله الأولى من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري" حياه كريمه " وسيتم توصيل خدمة الصرف الصحي لباقي القرى المحرومه بباقي المراكز.



جاء ذلك بعدما استغاث أهالي قرية جنبواى، التابعة لمركز ايتاى البارود، بمحافظة البحيرة، في رسالة لخدمة القرّاء "بين الناس" التي يقدمها موقع صدى البلد، بسبب انسداد الصرف الصحي.

واشتكى عدد من أهالي قرية جنبواى التابعة لمركز إيتاى البارود، بمحافظة البحيرة من غرق شوارع القرية الرئيسية والفرعية بمياه الصرف الصحي.

أوضح الأهالي أن المتسبب الرئيسي في تلك الأزمة هو أعمال تغطية المصرف المجاور للكوبري العلوي مروراً بمدخل القرية.

أكد الأهالي أن مياه الصرف الصحي تعوق حركة السير بالشوارع الرئيسية، مطالبين من المسؤولين بسرعة التحرك لإنقاذهم وإنقاذ أطفالهم من الأمراض التي تسببها المياه الملوثة.

وناشد الأهالي، الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، والسيد رئيس مجلس مدينة ايتاى البارود لمساعدتهم في إنهاء الأزمة ووجود حل للمشكلة.



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