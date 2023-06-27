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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

استجابة لـ صدى البلد.. القابضة للشرب ترد على شكوى أهالي قرية جنبواي بالبحيرة

صدى البلد

أرسل المركز الإعلامي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ردا على الشكوى الواردة تحت عنوان " أهالي قرية جنبواى بالبحيرة يستغيثون من غرق الشوارع بمياه الصرف الصحي".

قالت الشركة إن أعمال الصرف الصحي بقرية جنبواى "صرف ذاتي" تم تنفيذه بمعرفه الأهالي.

وجاري حاليآ توصيل خدمة الصرف الصحي بعدد ٦ مراكز بالبحيرة ضمن المرحله الأولى من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري" حياه كريمه " وسيتم توصيل خدمة الصرف الصحي لباقي القرى المحرومه بباقي المراكز.


جاء ذلك بعدما استغاث أهالي قرية جنبواى، التابعة لمركز ايتاى البارود، بمحافظة البحيرة، في رسالة لخدمة القرّاء "بين الناس" التي يقدمها موقع صدى البلد، بسبب انسداد الصرف الصحي.

واشتكى عدد من أهالي قرية جنبواى التابعة لمركز إيتاى البارود، بمحافظة البحيرة من غرق شوارع القرية الرئيسية والفرعية بمياه الصرف الصحي.

أوضح الأهالي أن المتسبب الرئيسي في تلك الأزمة هو أعمال تغطية المصرف المجاور للكوبري العلوي مروراً بمدخل القرية.

أكد الأهالي أن مياه الصرف الصحي تعوق حركة السير بالشوارع الرئيسية، مطالبين من المسؤولين بسرعة التحرك لإنقاذهم وإنقاذ أطفالهم من الأمراض التي تسببها المياه الملوثة.

وناشد الأهالي، الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، والسيد رئيس مجلس مدينة ايتاى البارود لمساعدتهم في إنهاء الأزمة ووجود حل للمشكلة.


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

أعمال الصرف الصحي الريف المصري القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري المركز الإعلامي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى

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