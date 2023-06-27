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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

خوفا من الأمراض.. أهالي قرية ميت حبيش في الغربية يشكون انتشار أكوام القمامة

صدى البلد

يعاني أهالى قرية ميت حبيش مدينة طنطا فى محافظة الغربية، من انتشار وتراكم أكوام القمامة التى تتسبب في أضرار بالغة على الصحة.

وتقول ساره عصام، من أهالي القرية، فى رساله بعثت بها لخدمة شكاوى " بين الناس" التي يقدمها موقع صدى البلد  : القمامة تنتشر بالمنطقة وأصبحت تمثل كابوسا لنا مما تسبب فى انتشار الحشرات الضارة مثل الذباب والناموس وغيرها وسكنت منازلنا .

وأضافت : ينتج من أكوام القمامة ضرر بالغ لنا بعد انتشار الروائح الكريهة والزواحف والحشرات، فضلا عن إقدام بعض الأشخاص على حرق القمامة مما يؤدى إلى تصاعد الأدخنة وحدوث اختناق وضيق تنفس للأهالى.

وناشد الأهالى المسئولين بحل تلك المشكلة جذريا ورفع الضرر الواقع عليهم وخاصة أن من أبسط حقوق المواطنين العيش فى بيئة صحية ونظيفة.

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ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منّا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولًا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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