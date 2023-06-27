خوفا من الأمراض.. أهالي قرية ميت حبيش في الغربية يشكون انتشار أكوام القمامة

يعاني أهالى قرية ميت حبيش مدينة طنطا فى محافظة الغربية، من انتشار وتراكم أكوام القمامة التى تتسبب في أضرار بالغة على الصحة.

وتقول ساره عصام، من أهالي القرية، فى رساله بعثت بها لخدمة شكاوى " بين الناس" التي يقدمها موقع صدى البلد : القمامة تنتشر بالمنطقة وأصبحت تمثل كابوسا لنا مما تسبب فى انتشار الحشرات الضارة مثل الذباب والناموس وغيرها وسكنت منازلنا .

وأضافت : ينتج من أكوام القمامة ضرر بالغ لنا بعد انتشار الروائح الكريهة والزواحف والحشرات، فضلا عن إقدام بعض الأشخاص على حرق القمامة مما يؤدى إلى تصاعد الأدخنة وحدوث اختناق وضيق تنفس للأهالى.

وناشد الأهالى المسئولين بحل تلك المشكلة جذريا ورفع الضرر الواقع عليهم وخاصة أن من أبسط حقوق المواطنين العيش فى بيئة صحية ونظيفة.

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