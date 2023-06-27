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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خلال الإجازة الصيفية.. كلية الهندسة بحلوان تتابع تنظيم رحلات علمية للطلاب

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تتابع كلية الهندسة جامعة حلوان خلال اجازة نهاية العام الدراسي  تنظيم رحلات علمية للطلاب بالكلية في إطار تحقيق التواصل الدائم والمجتمعي بين جامعة حلوان والمجتمع المحيط ولتقوية الروابط بين الجامعة والمؤسسات الصناعية، بالتعاون مع أسرة من أجل مصر المركزية .

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توقفت 3 سنوات .. رئيس جامعة حلوان يفتتح أعمال تطوير دار الضيافة


وذالك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور محمود المسلاوي عميد الكلية، وريادة الدكتورة نانسى سالم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وقيادة الدكتور محمد الشناوى رئيس قسم الهندسة الميكانيكية، وتنسيق ياسر الجبالي مدير إدارة رعاية الشباب بهندسة حلوان ومسئول أسرة من أجل مصر المركزية.

وأشارت كلية الهندسة جامعة حلوان إلى أن يتم التسجيل بهذه الرحلات عبر مكتب ادارة رعاية الشباب بالكلية.

وكان قد أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان على استعداد دار الضيافة لاستقبال ضيوف الجامعة خلال أسبوع شباب الجامعات والذي تستضيفه الجامعة سبتمبر المقبل، جاء ذلك خلال فعاليات افتتاح أعمال تطوير وصيانة دار الضيافة بالحرم الجامعي، في إطار خطة الجامعة لتطوير منشآتها حيث يستضيف الدار المؤتمرات و الندوات العلمية المختلفة التى تنظمها الكليات والمراكز العلمية بجامعة حلوان و الجامعات و الهيئات المختلفة، الموسم الثقافى، الندوات الشهرية للجامعة و المراكز العلمية بها.

كما يتم كذلك تنظيم حفلات التكريم للشخصيات العامة بالجامعة وحفلات التخرج، الإحتفالات بالمناسبات المختلفة و الحفلات العائلية، استضافة المعارض بأنواعها المختلفة، ويعمل الدار على تقديم الخدمة الفندقية من إقامة و تغذية للأساتذة الزائرين مصرين أو أجانب.

وقال رئيس الجامعة أنه يجب إعادة تطوير الأصول والممتلكات الخاصة بالجامعة والتى أُنشأت لأهداف عظيمة وذلك لكي تقوم بمهامها، وتستكمل عملها وتحقق الهدف الذي أنشأت من أجله، ولكي يقوم كل منا بدوره، ونوفر احتياجاتنا بما يحقق عائد لنا ولأبنائنا من طلاب الجامعة ولكي يكون مردود تطوير هذه المنشآت استكمال للدور العلمي والعملي، بما يسهم أيضا في توفير فرص تسهم في أثقال خبرات أبنائنا من الطلاب.

كلية الهندسة جامعة حلوان رحلات علمية المؤسسات الصناعية أسرة من أجل مصر المركزية Jobs Education

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