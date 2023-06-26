عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان تحتفل باليوم العالمي لمكافحة الإدمان بحضور وزيرة التضامن

جامعة حلوان تحتفل
جامعة حلوان تحتفل باليوم العالمي لمكافحة الإدمان

 

أعربت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي عن بالغ سعادتها بتواجدها بجامعة حلوان العريقة التي تحتوي على ٢٢٠ ألف طالب، مشيدة بتعبئة ٨٠٠ متطوع من كليات التربية الرياضية والخدمة الاجتماعيه بجامعة حلوان بصندوق مكافحة الإدمان، ليصبح إجمالي المتطوعين بالصندوق ٣٢٨٠٠، مؤكدة على اهتمام الوزارة بمشاركة جامعة حلوان في العديد من المجالات التي تتميز وتتفرد بها، من خلال المسابقات والمشاريع والأنشطة المختلفة.

وخلال كلمتها أضافت "القباج" أولادنا هم رأس المال البشري ويجب أن نستثمر فيهم لبناء مصر بسواعد أبناءها، لذا شراكتنا مستمرة مع الجامعات، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ونختار بعناية أدواتنا التعليمية والرياضية، فالجامعات هي مؤسسات تنموية، مشيدة بجهود الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، المستمرة في بناء ابنائه ليخرجوا في المستقبل قيادات وطنية تساهم في التغيير وبناء الوطن وحماية الأهالي وأبنائهم من أخطار المخدرات.

txt

توقفت 3 سنوات .. رئيس جامعة حلوان يفتتح أعمال تطوير دار الضيافة

txt

رئيس جامعة حلوان: الاتحادات الطلابية هي مصنع القيادات المستقبلية

txt

رئيس هيئة تعليم الكبار يشارك في احتفالية الروتاري بالمتحررين من الأمية

txt

غدًا.. افتتاح أعمال تطوير دار الضيافة بجامعة حلوان

txt

وزير الزراعة ورئيس جامعة حلوان يناقشان التعاون في مجال البحوث التطبيقية

txt

رئيس جامعة حلوان: نستهدف زيادة أعداد الوافدين وجذبهم من جميع دول العالم

txt

تحقيق الهدف الرابع.. رئيس جامعة حلوان يشارك في ختام ورشة العمل الوطنية

txt

صبحي يلتقي رئيس جامعة حلوان لبحث استضافة أسبوع الشباب الـ 13

txt

مستشفى جنوب القاهرة الأبرز.. وزيرة التخطيط : دعم المشروعات الكبرى بجامعة حلوان

txt

تعرف على موعد الحلقة النقاشية عن التصميم المهني الذكي بجامعة عين شمس

جاء ذلك خلال احتفال كلية التربية الرياضية بنين بالهرم باليوم العالمي لمكافحة وإدمان المواد المخدرة بعنوان قوتنا في شبابنا، وتنظيم العديد من الورش والمباريات الرياضية في مهرجان الأنشطة الشبابية خلال الاحتفالية، ودوري أنت أقوى من المخدرات في كرة القدم والسلة والطائرة واليد.

وفي كلمته رحب الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان بوزيرة التضامن، مؤكداً على أهمية الحفاظ على أولادنا من أخطار المخدرات فهي قضية أمن قومي، لذا قام أبناء كلية التربية الرياضية بعمل هذه الحملة لنشر الوعي ضد أخطار المخدرات، فالوقاية خير من العلاج وتقديم نماذج رياضية يحتذى بها، خاصةً في ظل إيمانهم القوي بأهمية حملات وزارة التضامن الاجتماعي في مكافحة المخدرات.

جامعة حلوان تحتفل باليوم العالمي لمكافحة الإدمان بحضور وزيرة التضامن
جامعة حلوان تحتفل باليوم العالمي لمكافحة الإدمان بحضور وزيرة التضامن
جامعة حلوان تحتفل باليوم العالمي لمكافحة الإدمان بحضور وزيرة التضامن
جامعة حلوان تحتفل باليوم العالمي لمكافحة الإدمان بحضور وزيرة التضامن
جامعة حلوان تحتفل باليوم العالمي لمكافحة الإدمان بحضور وزيرة التضامن

واضاف قنديل أن  مشاركة طلاب التربية الرياضية بالمدرس للتوعية بخطورة الإدمان والتدخين تأتي من خلال تنظيم عدد من الفعاليات بالمدارس والجامعات مثل الألعاب الرياضية من كرة قدم وسلة وتمرينات بدنية والعاب شد الحبل وغيرها، واستهداف النشأ والشباب بالجامعات أيضاً، بجانب عمل أفلام توعوية وأغاني هادفة والتحدث بلغة الشباب للوصول لهم.

وقام الدكتور وليد عبد الرازق عميد كلية التربية الرياضية بنين بالهرم بتوضيح ماقام به الطلاب خلال ورش العمل مؤكداً على استعدادهم التام لخدمة جامعتهم ووطنهم من خلال الأنشطة المختلفة، وخاصة أن الرياضية هي أساس العقل السليم لذا يجب أن نستغلها بالشكل الأمثل في استغلال الطاقات الشبابية.

جاءت الاحتفالية بحضور الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور وليد السروجي  نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أمل عبد الله عميد كلية التربية الرياضية بنات بالجزيرة، والدكتور زغلول حسنين عباس عميد كلية الخدمة الإجتماعية، والدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن الإجتماعى وزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباج جامعة حلوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شبكة ذهب وخلافات عائلية| القصة الكاملة لأزمة سيف جعفر.. وهذه حقيقة سرقته عقود لاعبي الزمالك

ترقيات وزيادات في الأجور.. بشرى من الحكومة للموظفين

امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023|التصحيح الإلكتروني يكشف الأجزاء الصعبة وقرارات لإنقاذ الطلاب

خزائن مصر ممتلئة.. وصول آلاف الأطنان من القمح الروسي| وهذا موقف السلع

البانيه نزل 25|تراجع جديد يضرب أسعار الدواجن بعد هبوط الأعلاف 9000 جنيه

تورط دولتين في انفجار غواصة تيتان.. ما القصة؟

500 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب وعيار21 الآن قبل العيد.. اشتري شبكتك بسرعة

عاجل| لقطات أولية لانهيار مبنى سكني مكون من 13 طابقا بـ الإسكندرية

ترشيحاتنا

هل الانتماء أصبح موضة قديمة؟| يوسف وجعفر وثنائي الأهلي يرفعون شعار المال أولا

انخفاض الروبل الروسي إلى أدنى مستوى خلال 15 شهرا بعد تمرد فاجنر

التضامن تعلن إجراءات عاجلة للتعامل مع متضرري حادث العقار المنهار بسيدي بشر

نادي مفاجأة| أين يذهب أشرف بن شرقي في الميركاتو الصيفي؟

لا صلة لـ أمريكا.. لافروف يكشف تفاصيل جديدة بشأن محاولة تمرد فاجنر

جابتلنا العار.. السجن من 5 لـ7 سنوات لأب ونجليه بتهمة قتل ابنته بمنشأة القناطر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فطار العيد.. طريقة عمل الرقاق الحلو

قبل العيد.. علامة في الشوربة تفرق بين اللحمة البلدي والحمير

نوع من التوابل تمتص المتبقيات الدوائية باللحوم

رسالة مؤثرة من طفلة لهاني الناظر أشعلت السوشيال ميديا

فيديو

عملتي تريند فاشل.. مروة صبري تفتح النار على ميرهان حسين

مصرية ترى شبيه ابنها المتوفى بالحرم وأخرى تفاجأ بنجلها يقود الطائرة ..لحظات مبكية

وقف يتفرج على رقصها.. فتاة تحرج التيك توكر الألماني نويل

كل ما تريد معرفته عن قوات قديروف الشيشانية.. ذراع بوتين العسكرية «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ